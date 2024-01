Belen Rodriguez a 14 anni: le foto su Instagram

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Belen Rodriguez sta vivendo una vacanza emozionante nella sua terra natia: l’Argentina. La showgirl, infatti, è partita alla volta del paese sudamericano per festeggiare in patria l’arrivo del nuovo anno. La conduttrice televisiva è accompagnata, in questo lungo viaggio, da tutta la sua famiglia e dai due figli Santiago e Luna Marì, avuti dall’ex marito Stefano De Martino e da Antonino Spinalbese.

Ma Belen Rodriguez ha deciso di far conoscere le bellezze uniche dell’Argentina anche al suo nuovo compagno: Elio Lorenzoni. Il manager, che fa coppia fissa da mesi con la showgirl, appare, infatti, negli scatti e nelle storie della conduttrice televisiva, che sta raccontando il suo viaggio spensierato ai suoi fan attraverso i contenuti postati sui suoi canali social.

Di recente, però, Belen Rodriguez ha deciso di condividere con i suoi followers una parte di sé ancora inedita. Infatti, la conduttrice televisiva ha postato delle foto di quando aveva solo 14 anni.

Belen Rodriguez, le foto del passato

Belen Rodriguez, negli ultimi tempi, ha deciso di svelarsi al suo pubblico ancora più apertamente di quanto già non facesse in passato. La showgirl, infatti, ha rimosso ogni finzione e distanza dai suoi sostenitori, raccontando a cuore aperto anche gli aspetti più spinosi delle sue più importanti storie d’amore. Infatti Belen Rodriguez ha raccontato a Mara Venier a Domenica In i tanti tradimenti subiti da Stefano De Martino e il periodo di depressione subito dopo aver scoperto le scappatelle dell’ex ballerino.

La conduttrice argentina, attraverso le sue mosse social, ha anche confermato uno dei gossip più importanti degli ultimi anni: il flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Inoltre la showgirl argentina ne ha avute da raccontare anche su Antonino Spinalbese, che ha sbottato sui social proprio per la vacanza argentina della figlia Luna Marì. Il parrucchiere si è detto in disaccordo con il viaggio natalizio della bambina e la showgirl ha deciso di rispondergli per le rime.

Adesso che si trova in Argentina, però, Belen Rodriguez sembra più rilassata e utilizza il suo canale Instagram ufficiale per raccontare le sue origini oltreoceano. Di recente, la conduttrice televisiva ha postato delle foto di quando aveva 14 anni. La sua bellezza era già impressionante: “14 años? wow……grazie amico per il regalo delle foto stampate!”. La conduttrice ha svelato che le foto le sono state regalate da un amico di vecchio data e la didascalia era corredata dall’hashtag #minibelen. Nelle sue storie, Belen Rodriguez ha voluto inviare una dolce dedica al ritrovato amico: “È stato bellissimo rivederti nel nostro mare dell’infanzia. Herman Aust gli anni passano, gli amici restano”.

Belen Rodriguez, la vacanza in Argentina

Belen Rodriguez ha mostrato sui social il suo aspetto all’età di 14 anni, attraverso delle foto regalatele da un amico dell’epoca. Negli scatti nostalgici la conduttrice televisiva è già bellissima e indossa dei mini short di jeans e una t-shirt di un rosa acceso. I capelli della conduttrice sono lunghi e sciolti, il fisico della showgirl è già perfetto.

In questi giorni di vacanza nella sua terra natia, Belen Rodriguez ha raccontato diversi aspetti della sua vita del passato. La conduttrice televisiva, infatti, ha mostrato ai suoi followers la sua casa di allora, costruita dal padre. Ma ancora i fan hanno potuto vedere la spiaggia del cuore della presentatrice tv e, perfino, l’outfit da ballo indossato nella sua infanzia.