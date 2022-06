Paola Di Benedetto e Rkomi, l’amore è ufficiale: come si sono conosciuti

Fonte: IPA Paola Di Benedetto e Rkomi, l'amore è ufficiale

È trascorso esattamente un anno da quando Paola Di Benedetto ha annunciato la fine della storia d’amore con Federico Rossi. Di tempo ne è passato, ma oggi non è più sola, perché al suo fianco c’è una persona speciale, e non è un nome sconosciuto, bensì il nuovo giudice di X Factor, “fresco” di Sanremo 2022: Rkomi. Non sbagliamo a definirla la coppia dell’estate, ma come si sono conosciuti?

Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme

Nelle ultime settimane si sono susseguite voci e indiscrezioni di possibili flirt. Ma, fino a poco tempo fa, non sapevamo che Paola Di Benedetto e Rkomi fossero una coppia a tutti gli effetti: con le foto condivise da Chi, sono usciti allo scoperto. Il cantante di Insuperabile sta vivendo un periodo davvero d’oro della sua carriera (oltre che della vita sentimentale). Dopo la partecipazione a Sanremo 2022, è arrivata una proposta di lavoro incredibile: insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, è tra i nuovi giudici di X Factor 2022.

Come si sono conosciuti Paola Di Benedetto e Rkomi

Paola e Rkomi, al secolo Mirko Manuele Martorana, hanno iniziato a frequentarsi da diverso tempo. In realtà, circolava un sospetto che fossero una coppia: mancava solo l’ufficialità. Circa un mese fa, Paola e Mirko erano stati insieme al Just Cavalli, uno dei locali più famosi di Milano. Con il tempo, hanno iniziato a mostrarsi sempre di più insieme, come in occasione del weekend a Roma.

Tuttavia, galeotto è stato il Radio Zeta Hits Live, perché è proprio qui che hanno avuto modo di conoscersi e di innamorarsi. La Di Benedetto, alla conduzione, è rimasta affascinata da Rkomi, che era presente come arista. In seguito, si sono recati per una cena al ristorante del cantante Tommaso Paradiso, ex frontman del gruppo The Giornalisti.

In quell’occasione, Paola e Mirko hanno mostrato una insolita curiosità l’uno nei confronti dell’altra. Ed è così che hanno scelto di frequentarsi, ma adesso l’amore è ufficiale, con le foto condivise dal magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini. I paparazzi li hanno ritratti mentre si godevano una cena romantica al ristorante e successivamente hanno ripreso baci e abbracci che non lasciano spazio ad alcun dubbio.

La fine dell’amore tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi

Solamente un anno fa, Paola Di Benedetto ha detto addio a Federico Rossi: il loro è stato un amore che ha fatto sognare, ma che alla fine non è durato in eterno. Tuttavia, sebbene la convivenza non fosse andata nel migliore dei modi, Paola e Federico hanno preferisco lasciarsi in buoni rapporti, per non rovinare i meravigliosi ricordi costruiti insieme.

Dopo un periodo in cui non ha cercato l’amore, alla fine proprio quest’ultimo ha bussato alla sua porta con il nome di Rkomi. Dobbiamo proprio dire che sono la coppia dell’estate: l’artista aveva svelato di avere avuto delle difficoltà a lasciarsi andare, soprattutto nelle faccende di cuore, anche per la sua timidezza. Evidentemente, con Paola ha trovato il modo di mettere da parte ogni pensiero: sono proprio belli insieme.