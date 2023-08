Rkomi è innamorato, chi è la fidanzata Havana Plevani

Fonte: IPA Ecco la nuova fidanzata di Rkomi

Rkomi si è spesso ritrovato al centro di rumor di gossip. Tra conferme e voci mai smentite, i fan si sono particolarmente dimostrati interessati a saperne di più sulla sua vita privata. Il cantante, però, non sembra propenso a condividere quella parte di sé con tutti, considerando come tutto tenda poi a sfuggire di mano. Basti pensare alla telenovela Belen e Stefano De Martino.

A fare il grande passo, infatti, è stata la sua nuova fidanzata, Havana Plevani. Ha pubblicato alcuni scatti e, ben “nascosto” nella galleria, eccolo spuntare. Nessun dubbio sul fatto che sia proprio Rkomi, anche se non c’è traccia di un tag. Un’estate all’insegna dell’amore per l’ex giudice di X-Factor, che proprio durante quell’esperienza televisiva era stato accostato alla concorrente Beatrice Quinta. Stavolta non sembra esserci spazio per le voci di corridoio, si tratta di una vera relazione.

Rkomi è fidanzato

Nessun dubbio, Rkomi ha ritrovato l’amore. La ragazza che gli fa battere il cuore è Havana Plevani, ma di lei nel dettaglio parleremo tra poco. Nel recente passato si era parlato molto del flirt con Paola Di Benedetto, e ora eccolo nuovamente fidanzato.

Una storia che ha avuto inizio da pochi mesi, condita da qualche sporadico indizio social. Ora invece hanno scelto di vivere questa relazione alla luce del sole. Un periodo decisamente fortunato per l’artista, fresco della collaborazione con l’amico Irama.

Come detto, ad annunciare il tutto è stata lei. Le foto pubblicate li mostrano sereni, tra baci e coccole, in vacanza a Minorca. Un po’ di meritato relax, prima di far ritorno nei rispettivi ambienti di lavoro, particolarmente frenetici. In un breve video appaiono intenti a baciarsi, spazzando via qualsiasi possibile dubbio esistente. C’era infatti chi sospettava fosse soltanto un’amica, quando lei aveva pubblicato un altro filmato, che li mostrava molto complici lo scorso maggio. Sul profilo di Rkomi, invece, nessuno scatto ancora. I fan dovranno attendere.

Chi è Havana Plevani

Di certo Rkomi non ha bisogno di presentazioni. Mirko Marturana, questo il suo vero nome, è infatti uno dei cantanti più famosi e apprezzati della scena italiana odierna. Chi probabilmente richiede una presentazione ufficiale è Havana Plevani.

Tra i due c’è una palese differenza in termini di follower, dunque di popolarità. Rkomi vanta 1 milione di seguaci, mentre lei è vicina a toccare quota 5mila. Come sta accadendo al nuovo fidanzato di Valentina Ferragni, il cui nome è Matteo Napoletano, la cifra salirà ben presto. Sul suo profilo Instagram si presenta come una ragazza che non sa stare ferma. Un vero e proprio tornado, come indica in una emoji. Lavorativamente parlando, ecco il sunto del suo percorso: “door selector, hostess manager, content creator, nightlife & events, model, stylist”.

Pubblica soprattutto foto del suo lavoro da modella, anche se in questa fase gli scatti estivi hanno ovviamente la meglio. La base principale del suo lavoro pare sia Milano, ma di lei si sa ancora molto poco. Non resta che attendere che scelgano di mostrarsi in pubblico e magari rispondere a qualche domanda dei fan incuriositi da questa improvvisa love story.