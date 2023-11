Una brutta avventura per Cristina Plevani, ex concorrente della prima, storica edizione del Grande Fratello: su Instagram, ha raccontato di aver sentito un dolore al petto e di essere corsa in ospedale, sensibilizzando sui controlli e aggiungendo di non sottovalutare mai qualsiasi campanello di allarme.

Come sta Cristina Plevani: la corsa in ospedale dopo il dolore al petto

Fin troppo spesso capita di sottovalutare un dolore, un malessere. Ma Cristina Plevani, storica concorrente del Grande Fratello, ha raccontato l’accadimento su Instagram, proprio con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della prevenzione. Durante una cena con amici, ha ammesso di aver sentito un dolore in mezzo al petto. “Nulla di che, penso. Torno a casa, mi lavo e mi metto a letto e il dolore non passa. La mia testa inizia a galoppare con le fantasie già tragiche”, così ha scritto sui social.

Ha aggiunto di aver ignorato il classico allarmismo, e di essere andata al pronto soccorso, in modo tale da sottoporsi a un controllo approfondito. Così, sono stati eseguiti tutti i controlli del caso, come l’elettrocardiogramma, il prelievo di sangue e una flebo. “Alla fine mi hanno rassicurata nel senso che non c’era in atto nulla di grave”. Tuttavia, dal momento in cui la previdenza non è mai troppa, i medici le hanno suggerito di prenotare una visita cardiologica. “Meglio andare per nulla, piuttosto che rischiare qualcosa di grave”. Infine, un appello sentito per tutti: “Sarà l’età, ma i controlli li facciamo e se non c’è nulla tanto meglio”.

Una volta dimessa dal pronto soccorso, quando è tornata a casa, ha scelto di seguire il consiglio dei dottori e di propendere per un check-up completo. “Sì, quando ho qualche dolore insolito partono le paranoie, e ieri era troppo insolito. Pensavo mi mandassero a casa con ‘avrai mangiato pesante, è un dolore intercostale, sei indigesta’, invece no, mi hanno controllata ben bene”.

Cosa fa oggi Cristina Plevani

Una delle concorrenti indimenticabili della prima edizione del Grande Fratello, la vincitrice, un personaggio che abbiamo amato e a cui ci siamo affezionate nel tempo. Ma cosa fa Cristina Plevani oggi? Non ha mai tradito la sua passione per lo sport, anzi, dal momento in cui è istruttrice di nuoto di I e II livello FIN, ma anche istruttrice fitness FIN e bagnina. Durante una delle ultime interviste, ha raccontato di aver lavorato in un supermercato part time, gestendo la sua vita professionale al meglio.

Ha anche parlato del Grande Fratello oggi, condotto da Alfonso Signorini, ammettendo di non trovarlo più interessante come un tempo. “Dopo 23 anni non vedo il senso di mandare ancora in onda il Grande Fratello. Però, capisco che a livello commerciale ci sia ancora tanta pubblicità e quindi i soldi che entrano in azienda. A me dopo 23 anni ha stancato. Io lo chiuderei. Lo avrei chiuso già anni fa. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome, perché quello non è più il Grande Fratello“. Su Signorini, invece, ha detto di trovarlo un ottimo giornalista, ma non altrettanto come conduttore, ritenendolo affatto “super partes”.