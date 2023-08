Cristina Plevani senza freni contro il “Grande Fratello”: frecciata a Signorini

Fonte: IPA Cristina Plevani, le sue parole contro Alfonso Signorini e il "Grande Fratello"

Negli ultimi mesi il Grande Fratello ha catalizzato l’attenzione di media e telespettatori, complici i grandi cambiamenti auspicati (o meglio, imposti) dall’AD di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, fautore di quella che è stata ribattezzata rivoluzione anti-trash. Basta siparietti indecorosi, stop a starlette e sedicenti influencer che di VIP hanno ben poco, sì a delle vere e proprie linee guida anche per quanto riguarda la scelta dei concorrenti da parte di Alfonso Signorini. Che sia il punto di non ritorno per il reality show più longevo della televisione italiana? La vincitrice della prima epocale edizione, Cristina Plevani, ha voluto dire la sua e senza troppi giri di parole.

Cristina Plevani, le parole contro Alfonso Signorini

Cristina Plevani non le ha proprio mandate a dire. Intervistata da Giada Di Miceli a Non succederà più, programma in onda su Radio Radio, ha parlato tra le altre cose anche del reality show di cui è stata la prima assoluta vincitrice. Quell’epocale edizione del Grande Fratello – a cui parteciparono Pietro Taricone, Marina La Rosa, Rocco Casalino – è stata epocale e ha segnato una svolta nella televisione italiana e lei, in qualche modo, è diventata parte di questo scorcio di storia televisiva.

La Plevani si è concentrata in particolare sulla conduzione di Alfonso Signorini e non è stata affatto dolce: “Come presentatore a me Signorini non piace, grande professionista come giornalista, ma come conduttore no – ha spiegato -. Mi ha sempre dato l’impressione che ci fossero dei suoi amici, dei privilegiati, alcuni concorrenti che avevano un trattamento diverso dagli altri. Signorini mi dà spesso l’idea di non essere super partes. Quando c’era Katia Ricciarelli, ha avuto un trattamento diverso. Ma ce ne sono una marea”.

Il giornalista a suo dire sarebbe imparziale e, di fatto, è qualcosa che i telespettatori stessi hanno notato nel corso di queste ultime e discusse edizioni del reality formato VIP. Ma a suo dire anche la scelta delle opinioniste non sarebbe stata sempre una carta vincente, a eccezione di Sonia Bruganelli che “è molto diretta e non ha nulla da perdere”. “Orietta Berti non mi piaceva. Non c’entrava assolutamente nulla con il Grande Fratello e secondo me non lo seguiva piena di impegni com’è, secondo me non perdeva tempo a guardare il Grande Fratello. Gli autori le avranno detto le dinamiche della serata, come funziona tante volte”, ha detto a proposito della cantante.

E sulla nuova opinionista? “Cesara Buonamici è un’opinionista diversa dalle precedenti – ha ammesso -. Speriamo che guardi il Grande Fratello“. Come dire, è ancora tutto da vedere.

Cristina Plevani, perché il “Grande Fratello” oggi non ha più senso

Che il Grande Fratello non sia più lo stesso reality degli esordi è sotto gli occhi di tutti. I telespettatori che lo hanno seguito assiduamente nel corso degli anni hanno percepito con estrema chiarezza ogni singolo cambiamento, sia per quanto riguarda la conduzione che per quanto concerne la scelta dei personaggi. Agli inizi, poi, era un programma dedicato esclusivamente ai “non famosi”, i cosiddetti NIP, che quest’anno verranno reintrodotti per la prima volta dopo tanto tempo.

Un ritorno alle origini (o quasi) che, però, secondo Cristina Plevani non basta per risollevarne le sorti: “Tra cambiare modo di condurlo e toglierlo, dopo 23 anni non vedo il senso di mandare ancora in onda il Grande Fratello – ha detto -. (…) A me dopo 23 anni ha stancato. Io lo chiuderei. Lo avrei chiuso già anni fa. Se vuoi mandarlo in onda cambia il nome, perché quello non è più il Grande Fratello. Non ci sono più le regole della prima edizione: niente acqua calda, solo un’ora la mattina per lavarsi, niente lavatrici, prove settimanali per guadagnarti da mangiare altrimenti vivevi con il riso o con quello che ti offriva il Grande Fratello, avevi delle ristrettezze, eri isolata dal mondo, noi avevamo il pollaio, le galline, le uova fresche. Poi avevi anche modo di passare le giornate con le prove settimanali, adesso devi litigare per risultare simpatica. Non mi piace guardare un programma e essere nervosa mentre lo guardo”.