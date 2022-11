Marina La Rosa, il “topless” di novembre è suo: si veste di “emozioni”

Fonte: IPA Marina La Rosa

Condividere dei topless in piena estate è per tutti; postare un contenuto simile a novembre è solo per Marina La Rosa, che oltretutto è riuscita a rendere il post anche piuttosto riflessivo ed emozionante. Una donna forte, che talvolta dispensa consigli su come affrontare l’ansia, su come superare i problemi; un personaggio televisivo, ma anche una mamma, un punto di riferimento, una persona libera e un’anima gentile. Il suo “topless” di novembre su Instagram ci ha davvero lasciato senza fiato, così come anche i suoi follower.

Marina La Rosa, il topless a novembre su Instagram

Ci ricordiamo tutti di Marina La Rosa, una delle concorrenti della primissima edizione del Grande Fratello, quando ancora il reality show era un esperimento sociale e non esistevano gli “attivatori di storie”. Il GF ha lasciato un ricordo indelebile in Marina, tra cui il legame con Pietro Taricone, che ha spesso ricordato. Di tempo ne è passato da allora, e oggi La Rosa è una donna con forti convinzioni, seguitissima sui social, dove è stata anche “attaccata”.

A corredo del suo post in topless su Instagram, ha aggiunto una didascalia insolita. Si mostra (quasi) nuda, ma c’è ben altro a rivestirla, ovvero le emozioni. Marina La Rosa ci trasmette un abito fatto di ricordi, di bellezza, di qualcosa che si acquisisce con il tempo: essere in grado di andare oltre l’apparenza, per ricercare la sostanza.

“Mamma, cos’è successo?”, ha scritto. “Niente, amore, sono emozioni e a volte possono venir fuori sotto forma di lacrime”. E ha aggiunto: “Ah, ok. Mi piacciono le emozioni, cioè. ehm… mi piacciono perché, sì, dai, non si vedono, stanno sott’acqua. E anche se alcune possono farti male sono belle. Come le meduse”. Un’ispirazione che tutti dovremmo seguire: ci sono emozioni negative, positive, o addirittura neutre. Ma è così che si vive, ed è questo il significato profondo della vita stessa.

La forza di Marina La Rosa, da sempre contro gli stereotipi

Di recente, Marina La Rosa è anche stata attaccata, e ha saputo fronteggiare la situazione con estrema filosofia, offrendo anche una lezione importante. Su TikTok, in molti le avevano scritto di essere “invecchiata molto“. I commenti che ha ricevuto non l’hanno né ferita né intaccata. Perché quante volte è accaduto a ciascuno di noi di ricevere dei giudizi non richiesti?

Per i vip, invecchiare è quasi un reato, qualcosa da non fare, come se fossero in grado di arrestare il tempo. “Celebriamola sempre questa vita, è l’unica che abbiamo”, aveva scritto tempo fa su Instagram, e non potremmo che essere più che d’accordo. L’età è un numero, come tanti altri, e non è rappresentativo: la tempra, quello che abbiamo dentro, le emozioni con cui ci rivestiamo, invece, dicono molto di più di noi, e raccontano storie che mai avremmo scoperto.

“Ebbene sì, sono invecchiata. L’alternativa sarebbe stata morire da giovane“. La sua tagliante – e splendente – ironia non è da tutti: in ogni caso, il suo topless alternativo ci ha conquistate, a dir poco. Perché, anche se l’estate è ormai passata, possiamo serbarla nel cuore.