Noemi, il primo topless dell’estate è il suo

IPA Estate birichina: incontri inattesi, incidenti sexy, coppie inaspettate

Noemi è forse la nostra star, che al pari di colleghe internazionali come Demi Moore, Jennifer Lopez o Eva Longoria, non solo non sembra avvertire che il tempo che passa, anzi col tempo che passa migliora sempre più. Da quando ha ritrovato, grazie all’esercizio fisico e una alimentazione attenta, una forma top, ha anche riversato su altri aspetti della sua vita, professionale e privata, lo stesso equilibrio ottenuto nel corpo. Più serena, centrata e risolta di prima, per sua stessa ammissione, la cantante si è raccontata in un lunga intervista su Grazia, alla vigilia del suo tour estivo.

“Il ricordo della vacanza con le amiche in cui scoprì se stessa e il potere della sua voce. La voglia di un mondo che vada ancora lento, in cui si stia meno al telefono e ci si abbracci di più ai concerti. Nostalgia non è solo il titolo dell’ultimo album e del tour estivo in partenza, ma è soprattutto una sfida alla tecnologia che domina le nostre vite ed emozioni…”.

A corredo dell’intervista, un servizio fotografico che dimostra quanto Noemi sia in un periodo fortunato della sua vita. Bellissima e tonicissima, in uno scatto è ritratta mentre, con un abito elegante sapientemente abbassato, resta praticamente in topless. Con un semplice velo di tulle a coprire il busto.

E così, tra una innaffiatura e l’altra, Noemi ci ha regalato i primo topless d’autore dell’estate 2025.