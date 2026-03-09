Dakota Johnson più audace che mai: topless e lingerie nella nuova campagna

IPA-Getty Images Dakota Johnson, regina del nude look (con qualche incidente)

Dakota Johnson non è mai stata così audace. L’attrice americana è il nuovo volto di Calvin Klein e nella nuova campagna denim e underwear del brand appare in una versione sorprendentemente sensuale, tra scatti topless, lingerie minimal e un video che racconta momenti di quotidianità domestica con un’estetica magnetica.

Le immagini stanno già facendo il giro dei social perché mostrano Dakota Johnson come non l’avevamo mai vista prima: sicura di sé, naturale, disinvolta nel proprio corpo. Una campagna che richiama l’energia delle grandi pubblicità Calvin Klein – quelle che diventano virali in poche ore – e che trasforma l’attrice in una nuova icona del brand.

Dakota Johnson e la campagna Calvin Klein

Nella nuova campagna Calvin Klein, Dakota Johnson appare in una versione sorprendentemente audace. Gli scatti la mostrano spesso con indosso solo un paio di jeans o lingerie minimal, giocando con quella sensualità naturale che da sempre rappresenta la firma visiva del brand.

In alcune immagini l’attrice posa topless indossando soltanto denim a vita alta. Il taglio è quello classico ispirato agli anni Novanta: vita alta, gamba dritta, lavaggio blu intenso leggermente vintage. Il denim avvolge i fianchi con una linea pulita, mentre la parte superiore del corpo rimane completamente nuda, coperta solo dai lunghi capelli castani che scendono sulle spalle.

L’effetto è semplice ma potentissimo: un equilibrio tra naturalezza e sensualità che ricorda alcune delle campagne Calvin Klein più iconiche. In altri scatti Dakota Johnson indossa invece lingerie nera essenziale.

Tra le immagini più commentate ce n’è una che la ritrae distesa su una chaise longue color senape. Dakota indossa un completo di lingerie nera, il corpo rilassato e un libro appoggiato sul ventre, come se fosse stata colta in un momento di pausa domestica. Il contrasto tra la naturalezza della scena e la sensualità dell’outfit crea quell’effetto magnetico che ha reso celebre il brand.

In un’altra fotografia l’attrice appare in cucina mentre prepara il caffè. Il busto è nudo, mentre i jeans scivolano sui fianchi con disinvoltura. Un gesto quotidiano che diventa improvvisamente seducente proprio per la sua semplicità.

Dakota Johnson ha raccontato che il set della campagna era sorprendentemente rilassato. “C’era molta musica, molte risate e io camminavo praticamente nuda per casa. Molte persone evitavano il contatto visivo con me”. Un racconto che restituisce perfettamente il tono della campagna: intimo, spontaneo, quasi domestico.

Il video della campagna Calvin Klein diretto da Gordon von Steiner

Accanto alle fotografie, la campagna include anche un video che amplifica l’atmosfera sensuale e rilassata del progetto. La regia è firmata da Gordon von Steiner, regista e fotografo che negli ultimi anni ha costruito alcune delle campagne moda più riconoscibili.

Il video è ambientato in una casa immersa nella natura di Topanga, in California, e segue la Johnson durante una giornata lenta e apparentemente ordinaria. La vediamo muoversi tra le stanze con indosso lingerie o denim, leggere su una chaise longue, camminare scalza tra gli ambienti della casa, distendersi al sole. I movimenti sono naturali, quasi casuali, come se la macchina da presa stesse osservando momenti privati della sua quotidianità.

Questa scelta narrativa riflette perfettamente l’identità visiva di Calvin Klein, da sempre costruita su un equilibrio tra minimalismo e sensualità.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp