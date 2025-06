Dakota Johnson passeggia per New York: l’accessorio da 100.000 dollari

Dakota Johnson, jeans e blazer giallo per le strade di New York… ma è l’accessorio da 130.000 dollari a fare la differenza

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Dakota Johnson, regina del nude look (con qualche incidente)

Dakota Johnson ha trasformato una semplice passeggiata per le strade di Manhattan in un autentico atto di glamour metropolitano. L’attrice è stata avvistata a Midtown con un look casual all’apparenza, ma impreziosito da un dettaglio dal valore complessivo di oltre 130.000 dollari che ha fatto brillare l’intera città. Perché, quando sei Dakota Johnson, anche il denim ha bisogno di un tocco da favola.

Il look di Dakota Johnson: semplice? Solo all’apparenza

Il cuore dell’outfit è un blazer di camoscio giallo miele firmato Khaite, tratto dalla resort collection 2026 del brand newyorkese. Un capo dalla linea sartoriale decisa e un po’ rétro, con bottoni neri a contrasto e un taglio aderente che valorizza la figura con sobrietà e carattere. Sotto, Dakota ha scelto un body nero scollato – quasi un leotard da ballerina urbana – abbinato a un paio di jeans chiari dritti a vita alta, dalla silhouette rilassata e senza strappi.

Ai piedi, un paio di Mary Jane nere in vernice, tacco block e scollo arrotondato, anch’esse firmate Khaite: classiche ma con quell’allure da film francese che tanto le dona. Occhiali da sole ovali, firmati Gucci, con montatura bold e lente sfumata, e una borsa mini (che in realtà passa inosservata accanto al pezzo forte) completano il look.

Il tutto, ovviamente, è stato sapientemente orchestrato dalle sue stylist Natalie Gilhool e Kate Young, che hanno condiviso lo scatto anche su Instagram. Ma il vero colpo di scena? Arriva al collo.

I gioielli da sogno: più di 100.000 dollari in diamanti

A illuminare il volto di Dakota, due collane sontuose che superano da sole i 134.000 dollari in valore. La prima è la Emerald Victorian Slider Necklace firmata Ophelia Eve, dal valore di 10.430 dollari: un girocollo sottile con un ciondolo a goccia in smeraldo e diamanti, montato su oro. Un pezzo delicato, d’altri tempi, con un fascino regale ma leggero.

La seconda è un capolavoro firmato Sophie Bille Brahe: il Collier De Amis, stimato ben 123.858 dollari. Si tratta di una collana di perle bianche coltivate, con chiusura gioiello e un pendente a cascata che scende lungo il décolleté, culminando in una montatura dorata con pietra centrale. Il design è elegante e contemporaneo, perfetto per bilanciare il mood più rilassato del blazer e dei jeans.

In totale, Dakota Johnson indossava oltre 134.000 dollari in gioielli, facendo sembrare una passeggiata in città un red carpet alternativo. E con una disinvoltura che solo lei riesce a mantenere: rilassata, chic, con quel pizzico di eccentricità raffinata che la contraddistingue da sempre.

Dakota Johnson, regina dello street style e protagonista di “Materialists”

Mentre incanta la Grande Mela con outfit da manuale, Dakota Johnson si prepara all’uscita di Materialists, la nuova rom-com diretta da Celine Song, in cui recita al fianco di Pedro Pascal e Chris Evans. Nel film, Dakota interpreta Lucy, una matchmaker che si trova invischiata in un triangolo amoroso tra un ex e un nuovo amore. Il film arriverà nelle sale americane il 13 giugno, ed è già attesissimo anche per il guardaroba del personaggio, curato con grande attenzione.

In un’intervista rilasciata a Deadline, l’attrice ha parlato con entusiasmo dell’esperienza sul set, sottolineando quanto fosse divertente lavorare con i due attori. “Pedro e io eravamo già amici. E poi Chris… beh, io lo faccio ridere tantissimo, che è una cosa che mi piace molto” ha raccontato, con il suo solito humor sottile. E non ha mancato di definire entrambi “meravigliosi” nel film, promettendo che sarà qualcosa di diverso.

Un’icona senza sforzo (ma con stylist impeccabili)

Dakota Johnson continua a dimostrare che il suo stile non è mai casuale, anche quando sembra esserlo. Che si tratti di una cena con Taylor Swift, di una premiere o di un’uscita tra le vetrine di Soho, ogni look è calibrato al millimetro. Merito di un team affiatato e della sua innata capacità di mixare vintage e contemporaneo, lusso e understatement.

E se ci insegna qualcosa, è proprio questo: che anche in jeans e blazer si può brillare come una diva, soprattutto se a illuminarti sono diamanti da sei cifre. Ma anche senza, basterebbe il suo sorriso.v