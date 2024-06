Dakota Johnson, regina del nude look (con qualche incidente)

Dakota Johnson, la bellissima figlia di Melanie Griffith (e fidanzata di Chris Martin dei Coldplay) è senza dubbio la regina più elegante del nude look. Le sue mise per per le premiere di Madame Web - abiti a rete- hanno lasciato il segno e anche al Tribeca Film Festival, dove in questi giorni ha presentato il suo nuovo film, ha strappato applausi