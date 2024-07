Angelina Mango incanta con l’abito nude agli I-Days

Fonte: IPA Angelina Mango, 10 look che hanno già fatto la storia

Angelina Mango si è esibita agli I-Days di Milano, all’Ippodromo, e oltre alla sua performance è stato apprezzato anche il cambio di look. Angelina stessa ha scherzato sull’argomento, condividendo nelle Storie di Instagram la scelta di indossare un abito che si discosta dal suo genere. Siamo abituati a vederla con look coloratissimi, un po’ hippy, grandi monili, oppure outfit grintosi animalier o in stile sportivo. Stivali, zeppe e sneakers ma mai tacchi a spillo… per questo stavolta la cantante ha stupito tutti.

L’abito nude di Angelina Mango: di chi è e quanto costa

Per l’esibizione con Tedua agli I-Days Angelina Mango ha scelto un lungo abito color carne firmato Diesel, di un tessuto luminoso ma non trasparente in tulle stretch lucido. Il vestito fa parte della collezione Primavera/Estate 2024 e si può acquistare a 1.195 euro.

Una creazione che avvolge e dà l’illusione di un abbraccio liquido. La struttura è composta da un top effetto seconda pelle, con bordi in vista, e una gonna maxi, come a richiamare il mondo della lingerie ma con un tocco più contemporaneo e stilizzato. Ha catturato l’attenzione anche la fodera nude a forma di body. La cantante ha scelto un’acconciatura molto semplice, con i capelli sciolti sulle spalle, un make up luminoso e solo un maxi-bracciale a metà avanbraccio, senza però rinunciare ai suoi mille anelli.

Hanno colpito anche i tacchi alti che non abbiamo quasi mai visto addosso ad Angelina. Questa mise, dopo le precedenti più vivaci e multicolor segnano un certo eclettismo nel guardaroba dell’artista. Come si dice, a volte è bello anche cambiare. Tedua, che ha duettato con lei, era completamente vestito di bianco.

Addio allo stile gypsy chic di Angelina Mango?

La particolare scelta dei look e dei make up hanno sempre connotato la cantante, caratterizzata da uno stile personale sia sul palco che nel guardaroba. Anche all’ultimo Sanremo in cui ha trionfato, ed è stata vestita da Etro, ha portato avanti il suo gusto un po’ hippy un po’ barocco per le decorazioni, i ricami, i pattern tattoo, i richiami floreali e colori potenti come il nero, il rosso, il giallo, l’arancio.

Questo look nude è più minimalista e segna uno stacco dai precedenti, ma è probabile che sia solo un episodio e che presto la rivedremo con i suoi shorts sportivi, le fasce per capelli e i maxi-orecchini. In ogni caso, anche lo stile più femminile e adulto dona senza dubbio ad Angelina, che sta maturando da un punto di vista artistico ma anche personale ed estetico.

In queste calde serate di luglio la cantante è continuamente impegnata sui palchi delle manifestazioni canore estive, da Battiti a Tim Summer Hits, poi proseguirà con il suo tour che in alcune città ha già registrato il tutto esaurito. Ogni serata richiede un outfit diverso e quindi per la giovane cantautrice italiana ci sono tante occasioni per sperimentare con tessuti, forme, design e colori.

Sicuramente prima della fine di quest’estate Angelina Mango saprà stupirci ancora, e in tanti modi.