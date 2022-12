Cosa è successo tra Rkomi e Beatrice Quinta dopo “X Factor”? Le rivelazioni dei cantanti

Rkomi e Beatrice Quinta, cose è successo dopo Factor?

La sedicesima edizione di X Factor è stata un enorme successo: lo è stata per via dell’altissima qualità dei concorrenti, per la bravura e l’umanità dei giudici ma anche perché ci ha fatto sognare con la (platonica) love story tra Rkomi e Beatrice Quinta.

Tutto iniziato quanto il cantante di Taxi Driver è rimasto colpito dallo sguardo magnetico della Quinta durante l’esibizione sulle note del brano Fiori rosa, fiori di pesco del secondo live e gli ha rivelato di aver “sentito qualcosa”. Davanti a questa dichiarazione, la cantante palermitana è rimasta colpita e ha chiesto al giudice di “riparlarne” dopo il programma.

Rkomi e Beatrice quinta: cosa è successo dopo la finale di X Factor

Sabato scorso è andata in onda la finalissima di X Factor 2022 che ha visto trionfare i Santi Francesi anche se le vere protagoniste del live sono state le donne.

Chiuso il sipario sulla sedicesima edizione del talent, non resta che una domanda: Rkomi e Beatrice Quinta alla fine hanno “riparlato” della possibilità di rivedersi come si erano ripromessi? A svelare ciò che è successo sono stati gli stessi cantanti.

In una recente intervista, Beatrice Quinta (seconda classificata e prima grande scoperta pop di X Factor 2022), ha affermato, forse con un po’ di delusione: “Il flirt fra noi per me era sul serio reale! Ma a quanto pare però per lui no. E io ho detto ‘ok va bene amo, ne trovo un altro qual è il problema’”.

Dal canto suo, Rkomi (che durante le settimane del programma ha comunque continuato a mandare frecciatine alla biondissima Beatrice) ha chiarito la sua posizione: “Le relazioni hanno mille sfumature e a chi ingrandisce le cose non arriva la poesia. Preferirei non parlarne” e ha aggiunto “il cuore trova sempre qualcosa. Forse è questo il problema. Devo però imparare a capire meglio che definizione do all’amore con la a maiuscola, perché forse inizio a mettere in discussione anche questo. Forse l’ho idealizzato”.

“So bene cosa sarebbe più giusto essere, ma il mio lavoro non me lo permette” ha messo le mani avanti il giudice che ha portato alla vittoria i Santi Francesi “metto a confronto il me di una volta, che aveva molto più tempo e un lavoro normale. E se penso al me innamorato allora, perderò sempre il confronto perché l’amore numero uno in questo momento sarà sempre la musica”.

A quanto pare, quindi, Rkomi non è per nulla pronto a una storia d’amore perché troppo preso dalla sua musica e, d’altra parte, Beatrice Quinta sembra già essersene fatta una ragione.

Fonte: IPA

Beatrice Quinta: è nata una stella sul palco di X Factor

Al di là del flirt, poi sfumato, Beatrice Quinta, la Pantera bionda di X Factor, può dirsi più che soddisfatta del percorso fatto all’interno del programma. Il primo singolo, Sesso, è tra i più ascoltati di quelli dei talent di questa sedicesima edizione e le sue performance sono state sempre più apprezzate.

Non a caso, Beatrice fino all’ultimo è stata tra le favorite del toto-vincitore di X Factor 2022, anche secondo i suoi compagni di avventura, e dai giudici è stata definita l’unica vera pop star di questa edizione.

Per quanto riguarda il futuro, dopo la piccola delusione amorosa ricevuta, Beatrice non parla di quello che sarà per scaramanzia: “perché si è avverato fino adesso tutto quello che ho sognato? Perché l’ho tenuto per me. Quindi non dico cosa già sto sognando ma spero che quello che sogno di fare sia all’altezza della mia fantasia”.