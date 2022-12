“X Factor” le vere rivelazioni sono le donne. E Ambra si prende il palco

X Factor 2022 è stato vinto dai Santi Francesi, ma la vera rivelazione sono state le donne. A partire dalla conduttrice, Francesca Michielin, fino alle due finaliste Linda e Beatrice Quinta. La corona di regina indiscussa, però, va ad Ambra che si è presa il palco della finale e ci ha regalato un viaggio a ritroso nel tempo con T’appartengo, la canzone simbolo di Non è la Rai e degli esordi della sua carriera.

X Factor, le donne sono le rivelazioni

Si è chiusa la sedicesima edizione di X Factor, quella segnata da grandi cambiamenti, dal ritorno di Fedez al banco dei giudici, di tre esordi che hanno saputo conquistare il cuore del pubblico, di una conduttrice rubata alla musica che ha dimostrato di saper tenere il palco meglio di una veterana della televisione.

Fonte: Getty Images

Si sono spente le luci della finale andata in onda in diretta dal Mediolanum Forum di Assago e quello che resta, oltre alla vittoria dei Santi Francesi, alla buona musica e a uno spettacolo di alto livello, sono le donne. Le vere rivelazioni di X Factor 2022.

A partire dalla conduttrice, Francesca Michielin, che proprio dal palco del talent ha mosso i primi passi della sua carriera. Era il 2011 e Francesca, ancora giovanissima (è del 1995) aveva partecipato alla trasmissione. Quest’anno è tornata dove tutto è iniziato, in una veste nuova che ha saputo indossare con disinvoltura, intelligenza e senza alcun timore. Non facile, soprattutto quando si tratta di avere a che fare con uno show così seguito. Ha dimostrato di avere carisma, ha saputo gestire giudici e concorrenti e si è anche esibita. Nell’ultima serata ha dato vita a un inizio di gara scoppiettante duettando con i quattro finalisti, passando da un brano all’altro, sapendo mettere in luce i concorrenti.

Francesca Michielin è una donna: consapevole, bellissima, intelligente. E sul palco di X Factor è stata una delle più grandi rivelazioni.

Sempre restando in tema finale due dei quattro artisti arrivati a giocarsi la vittoria erano donne: Linda e Beatrice Quinta. Entrambe hanno portato avanti un percorso eccezionale a X Factor.

Fonte: Getty Images

La prima ha saputo emozionare con la sua voce, è arrivata al cuore del pubblico, ha regalato brividi e ha dimostrato il suo valore. Giovanissima, la sua strada è ancora tutta da percorrere.

La seconda si è rivelata come la Dua Lipa italiana, con una grinta su tacco 12 e una presenza scenica da star affermata. E il suo fascino, a quanto pare, ha colpito anche uno dei giudici. Tutto vero? Non si sa, ma senza dubbio Rkomi non è stato l’unico a lasciarsi ammaliare dalla bellezza e dal talento di Beatrice, arrivata seconda.

Fonte: Getty Images

Ma a prendersi il palco, non solo nella finale, è stata Ambra. Per la prima volta giudice a X Factor ha dimostrato che sì: è brava anche in quel ruolo.

Fonte: ANSA

Ambra, la regina di X Factor si è presa il palco

Ambra è la regina di X Factor 2022. Lo è stata per tutte le puntate dello show, ma lo ha ribadito in grande stile regalando ai suoi fan un momento televisivo altissimo, uno di quelli che da solo merita l’intero show.

Con uno dei look più belli, composto da pantalone in pelle, camicia cropped e reggiseno ricoperto di strass, si è presa il palco sulle note di T’appartengo, il brano che ha segnato l’inizio della sua carriera e uno dei successi di Non è la Rai. Il momento nostalgia ha conquistato tutti, anche chi quel brano lo ha cantato ben più tardi degli anni Novanta.

E se possibile Ambra è ancora più bella oggi, forte di quel fascino e di quella consapevolezza che l’hanno fatta muovere sul palco di X Factor sensuale e coinvolgente, raccontando di un amore adolescente che promette di essere eterno. Un momento televisivo e di spettacolo altissimo, tanto da far alzare anche il tavolo dei giudici. Perché quando una è un’icona non c’è altro da fare.