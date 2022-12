Il bolerino rosso di Ambra alla conferenza di “X Factor” è il capo giusto per le feste

Fonte: IPA Ambra Angiolini, il dettaglio fashion da copiare per le feste

Mancano solo due giorni alla finalissima dell’edizione 2022 di X Factor e oggi, 6 dicembre, al Forum di Assago di Milano, proprio dove si terrà la puntata conclusiva del talent, c’è stata la conferenza stampa.

Presenti all’evento i finalisti Linda Riverditi (che già dalle audition aveva incantato il pubblico con un’inedita versione di Coraline), i Tropea, Beatrice Quinta e i Santi Francesi ma anche i quattro giudici, (Ambra Angiolini, Rkomi, Dargen D’Amico e il veterano Fedez) e ovviamente la presentatrice Francesca Michielin.

Come sempre ad attirare l’attenzione sono stati (anche) i look sfoggiati per l’occasione dai protagonisti di X Factor 2022 e, in particolare, quello di Ambra ha colpito le fashioniste più attente ai dettagli.

Il bolerino di Ambra Angiolini è già un must have per le feste

È oramai palese che Ambra Angiolini in questa edizione di X Factor è stata consacrata regina di stile del programma, tra tutine stellari anni ’70 e bustier Versace con addominali in vista. La giudice non ha mai sbagliato un outfit.

Anche alla conferenza stampa del programma, Ambra ha indossato un look davvero interessante: jumpsuit nera a palazzo velata stile Le mille e una notte abbinata ad altissime mules nere di vernice tono su tono.

Il pezzo forte del look di Ambra è stato però il bolerino rosso a doppio petto che le copriva le spalle. Un capo particolarissimo che potrebbe essere il passe-partout perfetto da accaparrarsi all’ultimo secondo da indossare durante le feste per chi desidera un dettaglio in total red ma non rinuncerebbe mai al nero. Il bolerino di Ambra, infatti, è assolutamente versatile e fa la differenza anche se indossato su un semplicissimo tubino nero.

X Factor, cosa aspettarsi dalla finale: chi è il favorito

A parte ammirare il look dei presenti, durante la conferenza finale di X Factor 2022 si è parlato ovviamente dell’attesissimo live che va in diretta su Sky dal Forum di Assago giovedì 8 dicembre.

Ospiti della puntata sono i Meduza e i Pinguini tattici nucleari ma sia la Michielin che i giudici saranno protagonisti attivi della lunga serata divisa in tre manches che, eliminato dopo eliminato, consacrerà il vincitore di questa edizione.

La prima manche della finale di X Factor 2022 vede, infatti, i cantanti rimasti in gara esibirsi in duetto con Francesca Michielin per poi sottoporsi al primo televoto.

I tre finalisti rimasti in gara poi saranno protagonisti di un Best of in cui canteranno un medley dei brani presentati durante l’intero percorso. Anche in seguito a questo round ci sarà un televoto che farà restare in gara solo due cantanti che a quel punto si sfideranno a colpi di inedito.

Dopo la querelle della scorsa settimana tra Fedez e gli altri giudici, vale la pena sottolineare che sarà alla fine il pubblico, dopo le esibizioni su inediti, a decidere il vincitore di questa edizione.

Tra una manche e l’altra, i giudici (e anche la stessa Michielin) si esibiranno e quindi, con altissime probabilità, dopo il duetto con Tiziano Ferro rivedremo Ambra dal vivo in versione cantante.

L’avvicinarsi repentino della finale di X Factor ha dato il via al toto-vincitore: secondo i più, dopo l’uscita dei grandi favoriti Omini dal programma, potrebbe essere Beatrice Quinta (molto apprezzata anche da Rkomi con cui sembra esserci del tenero) la vincitrice assoluta.