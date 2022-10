“X Factor”, Ambra Angiolini ricoperta di stelle riscopre lo stile anni Settanta: stupenda

Fonte: IPA Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

Vibrazioni anni Settanta, fisico statuario e una stella tra le stelle: il look di Ambra Angiolini sfoggiato nel corso dell’ultima puntata, quella delle Last Call, di X Factor era semplicemente strepitoso e lei stupenda. Dalla settimana prossima si partirà con i live del talent in onda su Sky, ma intanto l’outfit indossato dall’attrice e conduttrice nel corso delle registrazioni ha lasciato il segno. E ci dice qualcosa sul suo stile.

Ambra, tutina di stelle e vibrazioni anni Settanta

Un blu notte che le fascia il corpo perfetto, un tessuto costellato di stelle proprio come se fosse un cielo. Ambra Angiolini per la puntata delle Last Call di X Factor ha indossato una jumpsuit che richiama subito vibrazioni anni Settanta.

Complici, molto probabilmente, i tagli dello scollo asimmetrico e il pantalone che finisce con una zampa d’elefante. La distesa di stelle è di dimensioni diverse e punteggia tutta la tuta. Un look sensuale, grazie al bustino fasciante, ma al tempo stesso giocoso e rock, Ambra ha accompagnato la tutina con capelli lasciati sciolti oltre le spalle, e al naturale, e frangia. Anche l’hair look, quindi, richiama un po’ quelle vibrazioni anni Settanta dell’outfit. Il trucco leggero, poi, mette in risalto la sua bellezza naturale.

Per Ambra è la seconda prova come giudice di un talent: nel 2017, infatti, era già stata giudice del serale di Amici di Maria De Filippi.

Del resto non poteva mancare questa esperienza lavorativa nella sua lunga carriera che l’ha vista lavorare in televisione, al cinema, a teatro e anche nel mondo della musica. A breve, ad esempio, uscirà il brano in cui ha duettato insieme a Tiziano Ferro, ma la memoria – quando si parla di Ambra e di musica – non può che correre anche ai suoi esordi e a quel brano, poi diventato cult, T’appartengo.

E in queste ultime settimane Ambra a X Factor ha già fatto parlare di sé, qualche puntata fa infatti ha fatto una battuta che è apparsa come un riferimento al suo ex Massimiliano Allegri. A un concorrente aveva detto: “Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Ma oggi grazie a te caro Riso col pollo (il titolo del brano del concorrente, ndr) volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”.

Ambra, il suo stile rock

Se c’è una cosa che emerge dagli ultimi look sfoggiati da Ambra è che il suo stile è decisamente rock. Oltre alla tutina ricoperta di stelle, con vibes anni Settanta, come dimenticare le foto per il via alla nuova stagione (la sedicesima) di X Factor? In quella occasione la conduttrice si era presentata con pantaloni in pelle rossi, con chiusura super sexy, top nero con addominali (invidiabili) in bella vista e giacca elegante dello stesso colore.

Sempre in fatto di look, in un’altra puntata di X Factor, si è presentata con una camicia bianca leggera e ricamata: un capo genderless e al tempo stesso rock, a cui Ambra aveva abbinato pantaloni neri extra lucidi.

In fatto di moda Ambra sa decisamente il fatto suo e ci mostra come essere al passo con i tempi e avere un carattere ben definito in fatto di stile a 45 anni.