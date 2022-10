“X Factor”, camicia bianca trasparente: Ambra riscrive la moda (e incassa una battutina sull’ex)

Fonte: IPA Ambra Angiolini sfida la moda e Allegri

Giovedì 13 ottobre in prima serata su Sky Ambra Angiolini, per la prima volta giudice in questa edizione di X Factor, è stata la regina dei Bootcamp: la sua squadra, per quanto provvisoria, è ormai formata e l’ex ragazza di Non è la Rai ha dimostrato di essere una futura coach attenta e decisa ma anche stilosa e molto autoironica.

Per l’occasione Ambra ha infatti osato con un look che ha sfidato le regole non scritte della moda e ha incassato senza fare una piega una battutina di Fedez sul suo ex Massimiliano Allegri.

Trasparenze in bianco e reggiseno nero: il look di Ambra sfida le regole

Immancabile rossetto viola, capelli beach waves (più frangetta) e pantalone a zampa in pelle con sandali a zeppa: Ambra Angiolini anche per i suoi primi Bootcamp è rimasta fedele a se stessa per quanto riguarda il look… tranne che per un dettaglio.

Messi da parte i top total black con addominali in vista, la Angiolini ha osato sfidare le regole della moda e, sotto una camicia bianca tutta ricami e trasparenze, ha sfoggiato a contrasto un reggiseno nero.

Ovviamente, Ambra la sua sfida fashion l’ha vinta risultando come sempre estremamente rock & chic! La leggerissima camicia di Ambra tutta ricami è un must have per ogni stagione ed è anche un capo estremamente genderless, o almeno considerato tale da quando Blanco lo indossò sul palco di Sanremo 2022 nell’ultima serata in cui, insieme a Mahmood è stato “incoronato” vincitore con il brano Brividi.

La frecciatina di Fedez e l’autoironia di Ambra a X Factor

Esattamente un anno fa la fine della storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri ha tenuto banco sulle cronache rosa ma, a 12 mesi dalla fine del rapporto la Angiolini sembra più che pronta a ironizzarci su.

Se nelle scorse del programma Ambra ha tirato una frecciatina al suo ex ammettendo di “essere stata in psicoterapia 12 mesi” dopo la fin della sua “ultima storia”, stavolta ha incassato alla grande una battutina di Fedez.

Il rapper, infatti, durante un momento un po’ complesso dei Bootcamp dell’attrice ed ex cantante (che è tra i featuring dell’ultimo album di Tiziano Ferro) nel prenderla benevolmente in giro ha affermato “siamo un po’… Allegri!” ponendo appositamente l’accento sull’ultima parola.

Il sorriso di Ambra davanti alla battuta ha incoronato il momento dando la conferma che ormai è arrivato il tempo di prenderla a ridere nonostante la fine della sua ultima love story non sia stata particolarmente divertente.

A quanto è emerso, infatti, Ambra Angiolini è stata tradita da suo ex e ha scoperto tutto grazie a un capello trovato nella macchina dell’allenatore e tutto questo dopo ben quattro anni d’amore. Chapeau per Ambra che oggi riesce a ironizzare sul suo dolore che, ormai, speriamo sia passato (forse anche grazie alla neonata storia con Francesco Scianna).

D’altronde la stessa Angiolini in una recente intervista ha affermato che, con il senno di poi, l’unico vero fallimento della sua vita è stato il fallimento del matrimonio con Francesco Renga dal quale sono nati due figli: Iolanda e Leonardo.