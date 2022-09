Al via XF, il battesimo dei nuovi giudici: vincono gli addominali di Ambra

Fonte: IPA Ambra alla conferenza stampa di presentazione di XF 2022

Al via giovedì 15 settembre 2022 la sedicesima edizione del talent musicale più amato e credibile della tv: X Factor. Che quest’anno riparte completamente rinnovato, con tante novità e qualche gradito ritorno.

XF 2022, rinnovare partendo dalle radici

Obiettivo dichiarato dalla produzione è infatti “rifondare il programma ma ripartendo dalle proprie radici”. “Sarà un’edizione di intrattenimento e voglia di leggerezza – ha commentato Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, – con la narrazione giusta per il momento”.

XF 2022: nuova conduttrice, nuova giuria

Così, il debutto alla conduzione di Francesca Michielin che dieci anni fa vinceva il talent musicale di Sky aprendo di fatto il proprio percorso artistico (“Sono passati dieci anni ma il palco di XF fa sempre venire i brividi. Fatico ad essere sopra le parti perché mi emoziono”), affianca il ritorno di Fedez nel ruolo di giudice, a quattro anni dalla sua ultima apparizione nel medesimo ruolo e che quest’anno valuterà gli aspiranti artisti con le new entry Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi.

Fonte: IPA

“Aspettavo da un po’ questo momento – ha spiegato Fedez – perché ho vissuto in modo problematico mia ‘dipartita’ dal programma. Appena terreno è stato propizio per il ritorno, non ho esitato. Mi godrò il momento senza pensarci tanto. X Factor mi ha fatto da ‘nave scuola’ ed è stato per me un crocevia importante”.

Fonte: IPA

La ‘quota donna’ al tavolo dei giudici quest’anno è affidata ad Ambra Angiolini, personaggio dello spettacolo a tutto tondo, crossover tra televisione, cinema e musica, che però di quote non vuole sentire parlare. “Non penso in questi termini – ha spiegato Ambra – e mi interessa fare le battaglie in altro modo. Non ragiono da donna o da uomo, perché è modo di pensare che dobbiamo abbandonare, anche per educare chi ci poi ci chiama. Non sono una donna solamente ma piuttosto un condominio con tutte le sue voci”.

Fonte: IPA

XF 2022, vincono gli addominali di Ambra

Alla conferenza stampa di presentazione di XF 16, tra battute e complicità tra i nuovi giudici, a colpire l’attenzione è stata la forma strabiliante di Ambra, che lasciatasi alle spalle un periodo personale complicato, è apparsa radiosa e sorridente. Pantaloni di pelle rossi, giacca nera e crop top a lasciare scoperta una pancia super tonica, con tanto di addominali da far invidia a quelli del suo collega Fedez.

Sulla carta, ha già vinto la prova da giudice, quanto meno in fatto di look!

Fonte: IPA

XF 2022, confermata l’assenza di categorie

I giudici scopriranno il roster di artisti che la commissione musicale di X Factor 2022 gli avrà assegnato prima dei Bootcamp. Rimane infatti in vigore l’assenza della suddivisione in categorie tradizionali: tra i ragazzi in gara non vi sarà alcuna divisione per categorie di sesso, età e formazione musicale. I quattro giudici avranno così la possibilità di guidare squadre eterogenee, composte sia da solisti che da band.

XF 2022: dove e quando vederlo

Lo show Sky Original, prodotto da Fremantle, aprirà il sipario sul piccolo schermo giovedì 15 settembre su Sky (e in streaming su NOW) con le Audition (15, 22 e 29 settembre) . Il 6 e 13 ottobre sarà la volta dei Bootcamp e a seguire dell’inedita fase di Last Call, con la quale i giudici potranno riascoltare i propri concorrenti. I Live prenderanno invece il via il 27 ottobre dal Teatro Repower di Assago. X Factor 2022 sarà anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando, tutti i mercoledì a partire dal 21 settembre, in prima serata.