X Factor, ballottaggio ed eliminazione incredibili: insurrezione del pubblico

Alla fine è successo: al quinto live di X Factor 2025, inspiegabilmente al ballottaggio arrivano due tra i più quotati alla vittoria: il napoletano Viscardi ma soprattutto la siciliana leonessa Delia, a fronte di artisti ancora in gara giudicati inferiori. Fischi in studio e commenti al vetriolo sui social, eppure il pubblico che vota è lo stesso popolo insorto. Un cortocircuito quasi inspiegabile. D’altronde, Sanremo docet, il giudizio del pubblico è spesso imprevedibile e spiazzante. Ma andiamo con calma, e se qui abbiamo dato le nostre pagelle, facciamo una veloce panoramica riassuntiva della serata, dando un giudizio non tanto agli artisti ma ai momenti clou della puntata, sempre strizzando l’occhio ai social e ai commenti imperdibili degli “internauti”.

Mistero Tellynonpiangere, che divide più di Mosè le acque

Tra “Telly non lo capite, scrive poesia e canta con l’anima” a “È riuscito a stonare in ogni canzone che ha portato, togliete i cellulari alle 14enni che lo votano vi prego”, e ancora “Per essere cantanti si presuppone che uno sappia cantare”, il bolognese Giorgio Campagnoli, del team Gabbani, è davvero l’enigma di questa edizione, capace di dividere come nessuno ma fedele proprio al detto Dividi et impera, in grado di marciare dritto alla finale. Evidentemente qualcuno che lo vota c’è, forse le giovanissime che adorano il suo fascino malinconico, un po’ Diodato, un po’ Carboni prima maniera. C’è da dire che pur non essendo il più dotato vocalmente, il suo inedito è tra i migliori, e probabilmente tra tutti, quello che potrebbe avere un pubblico ben definito e un futuro nella discografia. Amici docet.

Rob: pop punk si o pop punk no?

Rob, al secolo Roberta Scandurra, catanese classe 2005 della squadra di Paola Iezzi, la piccolina diventata un gigante, l’underdog come tanto piace dire ad Achille Lauro, è stata davvero la rivelazione di questa edizione. Anche nel quinto live, tanto il suo inedito, tra i più apprezzati dal pubblico, che la sua versione di Anna Oxa sono stati davvero una “emozione (non) da poco” per citare una freddura Gabbani. Quello su cui si ingrovigliano i giudici nel commentare è la sua identità punk pop per alcuni (Lauro) limitante e rischiosa, vista la poca fortuna del genere in Italia. Ma è la stessa Rob a mettere un punto alla questione: “È quello che mi piace e voglio fare, poi posso sperimentare ma io resto questo”. Amen.

Delia: siciliano sì, siciliano no?

Delia Buglisi, catanese classe ’99 del team di Jake La Furia, è immensa, completa, di un altro pianeta proprio e come spesso capita ai geni il suo destino è quello di non essere compresa e amata da tutti, si veda il ballottaggio di questa puntata. I suoi esperimenti sono azzardati e rischiosi, la scelta voluta di cantare in siciliano con il rischio di non piacere, ampiamente messa in conto. “So di azzardare ma io voglio essere questo, a costo di non incontrare il favore del pubblico”, che infatti commenta: “Delia fa musica solo per i siciliani come Viscardi per i napoletani”; “Brava, bravissima, ma immaginatevi un album che parla solo della Sicilia, e in siciliano, chi lo compra?”. E così finisce che sui social c’è chi la ama alla follia e ne riconosce la grandezza e originalità (“Delia gioca un campionato a parte, suvvia”), chi lamenta la ripetitività e l’ostinazione al dialetto. Delia: non ti curar di loro ma guarda, canta, e passa, come diceva un altro genio compreso solo col tempo.

Gli occhiali di Gabbani

Gabbani cambia continuamente occhiali nel corso della puntata ma se ne accorge prima il web (“Ma Gabbani quante paia di occhiali ha cambiato?) dei colleghi. Quando alla fine però Jake glielo fa notare Francesco pare felice come un bambino cui hanno riportato il tema e ha preso 9. Finalmente qualcuno lo ha notato. Perché è evidente in questa edizione l’atteggiamento “escludente” degli altri giudici nei suoi confronti. Tanto che sul web si ipotizza: “Secondo me Jake, Lauro e Paola hanno una chat a parte senza Gabbani”.

Il ballottaggio più incredibile di tutti

Alla fine delle due manche si trovano al ballottaggio due cavalli di razza: Viscardi e Delia e il pubblico, tanto in studio quanto a casa, insorge. “Telly in semifinale Delia al ballottaggio: siamo nel metaverso”. “Ma come si fa? È come scegliere tra mamma e papà”; “In Italia abbiamo un problema nel riconoscere gli artisti ed accettare qualcosa di diverso dal solito”; e ancora: “Delia al ballottaggio simbolo di come per l’italiano medio tutto ciò che devia da livello di Amici non vada bene”, “Ballottaggio horror, non vi permettete più”. Eppure è accaduto, qualcuno deve aver pur votato, e forse Delia lo ha messo in conto (anzi, lo ha pure detto) di poter non piacere a tutti, con una scelta così particolare e radicale. Meglio fare quello che piace e restare coerenti che snaturarsi per qualche voto in più. D’altronde, i Maneskin lo insegnano: si può benissimo non vincere X Factor ma arrivare in vetta, restando sempre e originalmente se stessi.