“X Factor 2022”: quando inizia, nuova conduttrice e regolamento

Fonte: IPA Francesca Michielin

È tutto pronto per dare il via ad X Factor 2022, che debutta con una nuova stagione ricca di sorprese ed emozioni, e sono tante le novità previste per il pubblico. Dalla conduttrice alla giuria, passando per il cast e il regolamento: scopriamo tutto quello che ci aspetta.

X Factor 2022, quando inizia

Manca davvero pochissimo alla nuova edizione di X Factor, che torna in veste quasi completamente rinnovata: il talent show debutta il prossimo giovedì 15 settembre su Sky e in streaming su NOW. I primi tre appuntamenti saranno dedicati alle Audition, quindi si passerà come di consueto ai Bootcamp per due puntate sensazionali. Solo dal 20 ottobre si arriverà alla fase inedita di Last Call, che ci riserverà molte sorprese, mentre per il Live Show – che si terrà presso il Teatro Repower di Assago – dovremo attendere la settimana successiva.

X Factor 2022: la nuova conduttrice e i giudici

La prima novità di X Factor 2022 riguarda direttamente la conduzione. Dopo anni assieme ad Alessandro Cattelan, l’esperienza della scorsa stagione con Ludovico Tersigni non si rinnova: a prendere il suo posto è infatti Francesca Michielin, che su quello stesso palco – ormai 10 anni fa – aveva mostrato il suo talento ottenendo una vittoria strepitosa. Pronta a tornare sotto altre vesti, la talentuosa artista potrà contare su una giuria di tutto rispetto, che si rinnova completamente portando in scena quattro grandi nomi della musica italiana.

A quanto pare, X Factor vuole puntare tutto sull’effetto novità: al di là della conferma di Fedez, che rivedremo al tavolo dei giurati dopo 4 anni di assenza, ci saranno ben tre nomi inediti ad affiancarlo. Si tratta di Ambra Angiolini, attrice e cantante di grande talento, nonché uno dei volti più amati del panorama televisivo, Dargen D’Amico, cantautore e produttore musicale, e Rkomi, reduce da una scia di successi che ha avuto inizio al Festival di Sanremo 2022.

Fonte: Sky | Ph. Virginia Bettoja

Il nuovo regolamento di X Factor

Come abbiamo visto, sono già molte le novità schierate da questa nuova edizione di X Factor, alle quali si aggiunge l’attesissimo ritorno del pubblico all’Allianz Cloud di Milano, per assistere alle selezioni (ed influenzarle con la loro arma più potente, l’applauso). Sono previsti anche alcuni cambiamenti nel regolamento: si parte dalle Audition, che quest’anno vantano come protagonista una maggior varietà di generi musicali. Gli artisti potranno presentarsi con i loro brani inediti e con cover che sapranno toccare le corde della giuria – e degli spettatori. Per quanto riguarda le band, la loro specialità sarà soprattutto il rock, con qualche sfumatura di indie-pop. E sul fronte femminile, ci sarà una predominanza di r’n’b. Addirittura, avremo modo di ascoltare persino un po’ di lirica.

Ai Bootcamp, i giudici avranno un bel lavoro: per i concorrenti non ci sarà alcuna suddivisione in categorie, come già accaduto lo scorso anno. Le squadre potranno dunque essere composte in maniera eterogenea, ad eccezione dell’obbligo – per ogni giurato – di portare con sé almeno una band e almeno un solista. La fase di Last Call sarà completamente rinnovata, con il ritorno sul palco delle 6 sedie. Sarà così che assisteremo alla formazione del cast, con i suoi 12 finalisti che ci accompagneranno nel corso di questa strepitosa edizione di X Factor alla scoperta del vincitore del 2022.