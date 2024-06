Palinsesti Sky 2024-2025, la finale di X Factor in piazza: tutti gli show e le serie tv

Fonte: IPA Giorgia è la nuova conduttrice di X Factor mentre in giuria ci sono: Jake La Furia, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Achille Lauro

Nuova stagione televisiva in arrivo per Sky Italia, che ha presentato i suoi palinsesti 2024-2025 al Cinema Barberini di Roma. Sul fronte dell’intrattenimento quella in arrivo sarà una stagione nel segno della continuità ma allo stesso tempo piena di novità di rilievo e di progetti innovativi.

Un’offerta sia pay sia free-to-air, con una grande varietà di contenuti esclusivi, fruibili come, quando e dove si preferisce, in modalità lineare, on demand o, per chi sceglie lo streaming, con NOW, l’unico servizio a unire un vastissimo catalogo di serie, cinema, intrattenimento e documentari, con il grande sport in diretta e l’informazione.

Le grandi serie Sky Original, italiane e di gruppo, e le novità internazionali più esclusive, i film più attesi e premiati, gli amatissimi show per tutta la famiglia, i documentari più appassionanti: sono queste le proposte della prossima stagione, che Sky porterà nelle case di tutti gli spettatori insieme alla tecnologia più avanzata in grado di assicurare la migliore esperienza di visione possibile.

X Factor 2024 su Sky, tutte le novità: la finale in piazza a Napoli

Per quanto riguarda l’intrattenimento è confermata su Sky la nuova edizione di X Factor che potrà contare su un cast totalmente rinnovato. Alla conduzione la cantante Giorgia mentre in giuria ci saranno: Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Achille Lauro. Da settembre lo show avrà come sempre 3 puntate di Audizioni e 2 di Bootcamp, dall’Allianz Cloud di Milano, quindi una serata, decisiva, di Home Visit, dalla quale emergeranno i dodici concorrenti ufficiali, pronti a sfidarsi nel corso dei Live Show che partiranno a ottobre in diretta dal Teatro Repower.

Fonte: Simona Panzini

Gli artisti che arriveranno all’ultimo atto per giocarsi la vittoria si esibiranno, sempre guidati dai loro giudici e mentori, in un luogo già sede di grandissimi eventi che hanno segnato la storia dello spettacolo italiano e non solo. Sul palco arriveranno grandi ospiti che saranno annunciati nelle prossime settimane, insieme a tutti i dettagli dell’evento.

La grande novità di quest’anno riguarda però la finale: per la prima volta al mondo si celebrerà in esterna, in una piazza. La prossima stagione di X Factor Italia si concluderà in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Non era mai successo, nella storia internazionale del format, che lo show celebrasse il suo ultimo atto uscendo da uno studio.

Per X Factor 2024 quella di giovedì 5 dicembre sarà quindi una finalissima speciale, per la quale i concorrenti, il cast e l’intera macchina dello show Sky Original prodotto da Fremantle raggiungeranno il proprio pubblico per il momento più atteso della stagione, che avverrà in uno dei palcoscenici architettonici e artistici più noti e visitati del Paese, il cuore del centro storico del capoluogo partenopeo.

Un grande evento di piazza gratuito, co-organizzato insieme al Comune di Napoli, ricco di ospiti e sorprese, spettacolare e inedito.

Fonte: Simona Panzini

Confermati su Sky 4 Ristoranti, MasterChef, Pechino Express, 4 Hotel

Per Sky Italia nella prossima stagione televisiva c’è un bellissimo compleanno da festeggiare, i 10 anni di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese, la gara tra i ristoratori che ha imposto un nuovo modo di fare food in tv. Confermato poi Pechino Express, autentica sorpresa delle ultime stagioni televisive e sempre più apprezzato e discusso sui social, che tornerà con la conduzione di Costantino della Gherardesca e il suo inviato speciale Fru.

La stagione si aprirà a settembre, sempre su Sky e in streaming solo su NOW, con i viaggi e le sfide appassionanti ed elegantissime di 4 Hotel di Bruno Barbieri, sempre con la valigia pronta verso località e destinazioni inedite e una attenzione particolare al green anche nell’hôtellerie; nei mesi successivi si proseguirà con MasterChef Italia, con una nuova Masterclass e l’adorato trio di giudici – Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli – che mette d’accordo tutti, a partire dagli aspiranti chef in gara.

E poi tornerà Cucine da incubo, lo show cult con Antonino Cannavacciuolo in giro nelle peggiori cucine d’Italia per provare a salvare i ristoranti e aiutare gestori e dipendenti. Confermati in più: 100% Italia, il game show che indaga le abitudini e le opinioni degli italiani con Nicola Savino; Celebrity Chef con Alessandro Borghese, il programma quotidiano della fascia preserale in cui due celebrities si calano nell’inedito ruolo di Chef; e Gialappa Show, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band condotto dal mattatore Mago Forest.

Le nuove serie tv di Sky: arrivano Luca Argentero e Maria Chiara Giannetta

Nel palinsesto 2024-2024 di Sky non mancheranno ovviamente le serie tv. Annunciate due grandi novità Made in Italy: Rosa Elettrica, action thriller con Maria Chiara Giannetta tratta dall’omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore, sul set a giorni; e Ligas, legal drama con Luca Argentero nei panni di un geniale, controverso e affascinante avvocato penalista di Milano.

In Rosa Elettrica Maria Chiara Giannetta interpreterà Rosa Valera, da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni, e al suo primo incarico le viene affidato Cocìss, un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Rosa si domanda perché sia stata scelta proprio lei, ma non ha tempo di farsi frenare dalle incertezze. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, non si ferma neppure quando capisce che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune, salvarsi la pelle e scoprire la verità.

Fonte: Simona Panzini

Invece in Ligas Luca Argentero sarà l’avvocato Lorenzo Ligas, il penalista più geniale, controverso, imprevedibile e affascinante di tutta Milano. L’uomo che tutti vorrebbero essere, e che tutte vorrebbero conquistare. Ma quando Ligas viene licenziato dal suo prestigioso studio, proprio perché incapace di distinguere tra dovere e piacere, tornare in cima sarà una sfida che non potrà affrontare da solo. Insieme a Marta, giovane praticante piena di ideali, Ligas accetterà i casi più complessi e senza speranza per tornare al centro della scena.

Per quanto riguarda le serie tv straniere, dopo il debutto della seconda stagione di House of Dragon, prequel di Game of Thrones, arriveranno novità imperdibili come The Penguin, spin-off del blockbuster The Batman, con Colin Farrell che riprende il ruolo dell’iconico gangster storica nemesi dell’uomo pipistrello.

Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la dramedy Sky Original diretta da Sydney Sibilia, prevista a ottobre, sulla storia di musica e di grande amicizia che ha portato al successo Max Pezzali e Mauro Repetto, sullo sfondo dei mitici anni ’90; in autunno l’attesissima seconda parte dell’ultima stagione di Yellowstone, il western contemporaneo che ha segnato il grande ritorno in TV del Premio Oscar Kevin Costner.

Entro la fine del 2024 anche la già celebratissima Dostoevskij, prima serie dei Fratelli D’Innocenzo dall’11 al 17 luglio al cinema con Vision Distribution in due atti, con Filippo Timi nei panni di un tormentato detective alle prese con un misterioso serial killer, e Il giorno dello sciacallo, remake Sky Original della storica versione cinematografica del 1973 che adattava l’omonimo thriller a sfondo storico di Frederick Forsyth.