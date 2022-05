“X Factor” 2022, Francesca Michielin conduttrice: “Si ritorna dove tutto è iniziato”

Le voci che si rincorrevano ormai da qualche giorno sono state confermate: è Francesca Michielin a condurre la nuova edizione di X Factor. L’annuncio è arrivato tramite i social, dove la cantante e la trasmissione hanno condiviso un video molto emozionante di Francesca ieri e oggi. Perché proprio dal palco della popolare trasmissione ha mosso i primi passi che l’hanno portata al successo.

Un ritorno, ma in una veste nuova quella di conduttrice. E di prime volte in questi mesi l’artista ne ha vissute parecchie: dalla partecipazione a Sanremo per dirigere l’orchestra durante l’esibizione di Emma, fino al suo primo libro. Ora si prepara a una nuova emozionante avventura.

X Factor 2022, Francesca Michielin conduttrice

Chiamiamola conduttrice, proprio come ha detto lei nel video (un pizzico emozionante) in cui annuncia la sua partecipazione a X Factor 2022 ma in un ruolo completamente inedito: quello di presentatrice di un talent.

L’annuncio è stato fatto e ormai le tante voci, che si rincorrevano negli ultimi giorni, sono diventate ufficiali: Francesca Michielin conduce la nuova stagione del talent.

Nel video la si vede imbracciare una chitarra elettrica rosa e da lì si ripercorre attraverso alcune immagini la sua carriera, proprio a partire da quando ha preso parte al programma nelle vesti di concorrente a soli 16 anni. Perché alla fine è vero quello che è stato scritto a corredo del video: “Si ritorna dove tutto è iniziato”.

Dieci anni fa da quel palco ha mosso, giovanissima, i primi passi di una carriera che le ha regalato tantissime soddisfazioni. e ora è pronta a tornare, la si potrà vedere su Sky e su Now.

Francesca Michielin, la sua carriera ricca di successi

Dall’esordio a X Factor dieci anni fa, la strada percorsa da Francesca Michielin è una di quelle costellate di successi. Cantautrice e polistrumentista, negli ultimi mesi ha dimostrato il suo talento anche in fronti diversi da quello musicale: dalla scrittura del primo libro Il cuore è un organo alla conduzione del programma Effetto terra (Sky Nature). Oltre a questo, come dimenticarla nelle vesti di direttrice di orchestra per Emma a Sanremo? Inoltre è autrice e produttrice, con il brano Nei tuoi occhi, dalla colonna sonora del film Marylin ha gli occhi neri con Miriam Leone e Stefano Accorsi, ha ottenuto la nomination ai David di Donatello nella categoria Miglior canzone originale.

Nel corso della carriera ha ottenuto importanti risultati grazie agli album, ai tour e a importanti collaborazioni. Ha gareggiato due volte a Sanremo: la prima nel 2016 con Nessun grado di separazione, seconda classificata, poi nel 2021 con il brano Chiamami per nome insieme a Fedez, conquistando nuovamente il secondo posto. Ha all’attivo cinque album in studio.

X Factor 2022, il cast della nuova edizione

Quella 2022 è un’edizione di X Factorcompletamente rinnovata. A completare il quadro è stato proprio l’annuncio della conduzione di Francesca Michielin, ma anche il tavolo dei giudici è ricco di novità. Ci sarà anche un ritorno, infatti dopo quattro anni torna nelle vesti di giurato Fedez, insieme a lui saranno chiamati a scegliere e a guidare i talenti: Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi.

Tutti nomi molto amati dal pubblico, pronti a intrattenere con una nuova edizione del celebre show.

Il fischio di inizio è atteso per il 4 giugno quando all’Allianz Cloud di Milano partiranno le Audition, che quest’anno torneranno a essere un evento con il pubblico in presenza. Le Audition proseguiranno poi il 5, 7, 8 e 12 giugno.