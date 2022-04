“Fuori Emma, ritorna Fedez”: le prime indiscrezioni sui giudici di X Factor 2022

Sanremo 2022, Emma al Festival: i suoi look da valletta, super ospite e concorrente

Al via i preparativi per la nuova edizione di X Factor 2022, e il settimanale Chi ha rivelato le prime indiscrezioni sulla giuria del talent show in onda su Sky. La giuria è da sempre una parte dello show che interessa molto al pubblico, e alcuni nomi potrebbero sempre fare la differenza per le sorti del programma: nulla di certo, a parte un “addio” e una presenza che negli anni è risultata essere una costante. Potrebbe tornare, però, un vecchio volto amico, amatissimo dal pubblico.

X Factor 2022, Emma non ci sarà

Il settimanale Chi, ha rivelato alcune indiscrezioni riguardo la formazione della giuria della nuova edizione di X Factor 2022, e questa volta potrebbe essere una vera e propria rivoluzione interessante.

“Emma, eliminata! Sta prendendo piede la nuova stagione di X Factor: noi di Chi possiamo anticipare che Emma Marrone non farà parte dei giudici“, così si legge sul settimanale che ovviamente non ha dato una buona notizia per i fan della cantante che hanno amato vederla nel ruolo di giudice all’interno del programma per due anni consecutivi. Gli stessi, però, probabilmente se lo aspettavano già: Emma Marrone, infatti, dopo la presenza al Festival di Sanremo 2022 in cui è riuscita a farsi amare dalla maggior parte del pubblico (vincendo anche con l’ironia al Fantasanremo), è da subito risultata impegnata con altri progetti.

Proprio negli ultimi giorni, la cantante salentina ha rivelato di essere in viaggio per lavoro e per registrare il nuovo album: “Io parto. C’è un nuovo disco da scrivere”, così aveva rivelato ai suoi follower che hanno appreso la notizia con grande entusiasmo. La scelta di non essere tra i giudici di X Factor, quindi, potrebbe essere dipesa dall’artista stessa, volendo concentrarsi appieno nel suo lavoro dopo tanti progetti paralleli che hanno confermato il suo essere in grado di fare più cose, come ad esempio l’attrice. Dopo i piccoli ruoli al cinema o in tv, infatti, (l’ultimo nella serie A casa tutti bene di Gabriele Muccino), Emma sarà la protagonista del film di Stefano Chiantini, Il ritorno.

X Factor 2022, ci sarà il ritorno di Fedez?

Oltre ad aver annunciato l’assenza di Emma Marrone tra i giudici di X Factor 2022, il settimanale Chi ha confermato la presenza di uno storico giudice del programma, Manuel Agnelli, il quale al momento sembrerebbe essere l’unica conferma all’interno della nuova giuria.

Allo stesso tempo, però, non si può non pensare a uno dei più amati che da qualche anno ha lasciato il suo ruolo ad X Factor nonostante il dispiacere del pubblico. “Il cast è in evoluzione; punto fermo, al momento, Manuel Agnelli. E si auspica un ritorno di Fedez”. Fedez, quindi, che attualmente è in fase riabilitativa dopo la dura operazione che ha subito, potrebbe tornare a sedere al tavolo dei giudici di X Factor, ma ovviamente niente è ancora certo. Di sicuro sarebbe una grandissima notizia, perché negli anni ha dimostrato di essere perfetto per quel ruolo, riuscendo a portare in alto gli artisti della sua squadra.

Tutto è ancora da vedere e confermare, quindi, e anche il conduttore Ludovico Tersigni, che lo scorso anno per la prima volta ha sostituito lo storico Alessandro Cattelan, non è detto che ci sarà. Non resta che aspettare per capire quali saranno le sorti di uno dei talent più amati in Italia.