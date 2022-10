Ambra torna a cantare: il duetto con Tiziano Ferro nel nuovo disco. Cosa sappiamo

Fonte: IPA Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

La sua carriera è inziata anche grazie alla musica: giovanissima, con il famosissimo auricolare, conduceva con piglio deciso e leggerezza Non è la Rai. E su quel palco, di una trasmissione che nel tempo è diventata cult, ha mostrato anche di avere un talento per la musica. Ancora oggi associare Ambra alla musica fa subito correre la mente a T’appartengo, del resto non stupisce: quel brano ha fatto da colonna sonora a un’intera generazione.

Da allora di tempo ne è passato e Ambra ha dimostrato di essere dotata di un talento artistico trasversale in tanti ambiti diversi. Ma ora torna a cantare e lo fa in un duetto con Tiziano Ferro per il suo nuovo disco.

Ambra, il duetto con Tiziano Ferro: cosa sappiamo

C’è tanto entusiasmo da parte di Ambra per la nuova collaborazione con Tiziano Ferro. Ma di che cosa si tratta? Di Il mondo è nostro, il nuovo disco del cantante che vede tantissime collaborazioni, tra cui quella con l’attrice e giudice di X Factor. La sua partecipazione è nel brano Ambra/Tiziano. Per il momento non sappiamo come sarà la canzone, perché l’uscita dell’album è prevista per l’11 novembre, ma la tracklist è stata rivelata e le collaborazioni sono tante e di altissimo livello. Hanno lavorato con Tiziano Ferro anche Sting, Caparezza, Roberto Vecchioni.

E la felicità di Ambra è palpabile. L’ha mostrata lei stessa nelle storie Instagram dove ha rivelato come questo progetto ha preso il via. A corredo della notizia ha scritto: “Lui mi chiama e mi chiede – riferendosi a Tiziano Ferro – Come stai amica mia? Canti con me?… La risposta è nel suo nuovo disco”. A seguire ha condiviso diverse storie di altri in merito.

Sicuramente tanta felicità e soddisfazione per un nuovo entusiasmante progetto. E al momento Ambra è molto impegnata non solo sul fronte di attrice ma anche a X Factor dove ha esordito come giudice.

Ambra, i suoi lavori nel mondo della musica

Ambra e la musica: un binomio che esiste e funziona. Lo dimostrano i progetti che, nel corso dei tanti anni di carriera, ha portato avanti. Quattro i suoi album che hanno visto la luce nel corso degli anni Novanta, tantissimi i singoli a cui ha preso parte come artista ospite. Senza dubbio ha dato vita a brani che sono rimasti (leggi T’appartengo) anche se poi la sua carriera si è concentrata soprattutto sulla recitazione e la conduzione di programmi televisivi. Spesso ad ampio respiro e collegati al mondo della musica come il Concertone del Primo Maggio. Ora però torna a cantare e lo fa insieme a una delle voci più potenti e intense della musica italiana: quella di Tiziano Ferro.

Ambra, i nuovi progetti di lavoro e la vita privata

Ambra ha da poco fatto il suo debutto a X Factor mostrando tutta la sua bravura nel ruolo di giudice. E lì, sul palco del talent, ha anche raccontato qualcosa di più su di lei e sulla vita privata. In occasione di un’audizione infatti è tornata a parlare dell’addio ad Allegri: “Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia visto l’ultimo ex, tu saresti il prossimo sicuramente. Ma oggi grazie a te caro Riso col pollo volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”, ha detto a uno degli aspiranti concorrenti che aveva espresso la sua “grandissima passione per Ambra” prima di esibirsi nel suo brano Riso col pollo.

Storia chiusa, dunque, intanto sono circolati rumors su un nuovo presunto amore: l’attrice infatti è stata pizzicata con il collega Francesco Scianna. Al momento non si sa se le supposizioni siano vere o meno, nel mentre Ambra racconta della sua sfera lavorativa e porta avanti i suoi tantissimi progetti.