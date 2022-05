Concertone, Ambra replica in diretta alla polemica di Fedez

Si è concluso il Concertone del Primo maggio 2022, quello del ritorno in piazza, dell’emozione forte e sincera dopo due anni di pandemia, ben espressa dalle lacrime di Ambra, tornata nuovamente conduttrice, sul palco.

Tra esibizioni coinvolgenti, grandi e inaspettati ritorni e conferme di nuovi talenti, non sono mancate le polemiche, pre e durante. E se la conduzione di Bugo è stata presa di mira sui social, tacciato di sembrare impreparato e sconclusionato (ma era solo emozionato e impacciato, alla sua prima esperienza da conduttore, d’altronde lui stesso lo aveva detto: “Non sapete in che mani vi siete messi..”), c’è stato spazio anche per replicare alla provocazione di Fedez, che in una stories su Instagram aveva polemizzato sul mancato invito.

“Buon concertone a tutti, avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso”

Ambra, a fine serata, ha voluto rispondere a Fedez, con una dedica diretta:

Volevamo lasciarvi con una poesia, con le parole di un amico del Primo Maggio. Il pezzo recita così ‘Buon Primo Maggio e buon concertone a tutti. Avrei voluto tanto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso’. Lui è Fedez! E ciao Federico

Immediata anche la controreplica di Fedez, che ha pubblicato una stories in cui, a sua volta, saluta Ambra. Ce ci sia dell’ironia o meno, non è chiaro. Ma poiché ci sono grandi probabilità che i due si ritrovino come colleghi giudici nella nuova edizione di XF, lo scopriremo a breve.