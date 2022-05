BigMama, chi è la rapper icona del body positive al Concertone del Primo Maggio

Giovanissima, eppure già icona: BigMama è una rapper ed è un punto di riferimento non solo perché è un’icona del body positive, ma anche perché è una donna che sfida i pregiudizi e lo fa attraverso la musica e le parole, come al Concertone del primo Maggio. Un palco importante, capace di lanciare le carriere degli artisti che vi salgono, ma anche un luogo in cui non mancano le riflessioni.

Come quelle che Marianna Mammone, 22 anni, ha condiviso con il pubblico lanciando messaggi importanti: di accettazione e di amore verso se stessi.

BigMama, chi è la rapper icona del body positive

BigMama, all’anagrafe è Marianna Mammone, classe 2000, è nata ad Avellino. Cresciuta in un paesino di provincia, è arrivata a Milano nel 2019. La sua storia musicale comincia molto presto: nel 2013 quando scrive i primi testi rap, per poi condividere i brani su YouTube. Poi la sua carriera prende il volo anni dopo. Prima con la pubblicazione di alcuni pezzi su piattaforme streaming, poi la firma con un’etichetta discografica (la Pluggers), infine la collaborazione con Epic /Sony Music Italy. Oggi è fra le artiste più seguite, voce di una generazione ma non solo. Il suo profilo Instagram sta crescendo, così come la sua carriera.

E con i suoi brani parla di bullismo e discriminazione, di amori e sofferenza, perché BigMama ha la capacità di raccontare non solo se stessa, ma di parlare a tutti. Al Concertone del Primo Maggio ha portato Poker: emozionata lei e anche il pubblico.

Una dea, proprio come il tatuaggio scritto sul petto e anche come l’hanno definita Diletta Parlangeli ed Elena Di Cioccio durante l’intervista per Radio 2 post concerto.

BigMama, il messaggio dal palco del Primo Maggio

E non c’è luogo migliore per fare in modo che il messaggio arrivi forte e chiaro, che farlo partire da un palco importante, come quello del Concertone del Primo Maggio.

Da lì BigMama ha voluto condividere il suo, che incentiva ad amare se stessi, che dice no al bullismo, che la rende un’icona della body positive perché non importa la taglia, ma come ci si sente in un corpo. E soprattutto BigMama ci ricorda che volersi bene così come si è, deve diventare un obiettivo primario nella vita di tutti.

Nel suo intervento ha detto: “Io sono qua oggi per parlarvi di una persona fantastica, fighissima, che io stimo tantissimo. BigMama, io!”, parole che hanno suscitato gli applausi del pubblico in piazza.

Così la rapper ha proseguito: “Come potete ben vedere da piccola non sono stata trattata molto bene dalle persone: “Cicciona, fai schifo, vatti a nascondere” – ricorda elencando cosa le veniva detto, per poi aggiungere – . Ed io ero ero convinta di meritarmelo, io non pensavo di meritare il centro dell’attenzione della mia stessa vita. Fin quando poi ho iniziato a scrivere, ho iniziato a credere tantissimo in me stessa e adesso sono f***”. Parole che hanno fatto esplodere la piazza in applausi scroscianti con tanto di coro della canzone Sei bellissima.

“Quello che vi voglio dire – ha concluso BigMama – è non prendete in giro le persone che vi sono vicine, non gli date fastidio, perché magari un giorno faranno qualcosa di importantissimo tipo: il Concerto del Primo Maggio”.

E bellissima BigMama lo è davvero, non solo esteticamente fasciata in un abito seducente e dal tocco rock, ma anche dentro: nei ricordi del suo percorso che ha deciso di proporre su quel palco importante. Per ricordare agli altri di amarsi e al tempo stesso dicendo un no, chiarissimo, al bullismo.