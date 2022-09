Ambra Angiolini, è tempo di un nuovo amore: chi è Francesco Scianna, la presunta fiamma

Fonte: IPA Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

Se queste settimane sono piuttosto movimentate per via di X Factor (e del suo travolgente successo), Ambra Angiolini ha trovato comunque un po’ di tempo da dedicare alla sua vita privata. E stavolta non si tratta solamente della famiglia: a quanto pare, l’attrice starebbe vivendo una bellissima love story appena nata. Secondo alcune indiscrezioni, la sua nuova fiamma sarebbe il collega Francesco Scianna, con cui aveva già lavorato in passato.

Ambra Angiolini, un nuovo amore

Un anno fa finiva, in maniera decisamente travagliata, la sua splendida storia d’amore con Massimiliano Allegri, con il quale era appena andata a convivere in quel di Milano: dopo aver affrontato momenti difficilissimi, grazie anche all’amore per i suoi figli, Ambra Angiolini è tornata a sorridere e si è tuffata nuovamente anima e corpo nel suo lavoro. Notizia di qualche mese fa è stata la sua presenza tra i giudici di X Factor, nell’edizione che ha avuto inizio da poco su Sky. Accanto ad un cast d’eccezione, l’attrice ha ritrovato quel ruolo che, con l’eccezione del Concerto del Primo Maggio a lei affidato, le mancava ormai da qualche anno.

E mentre in tv conquista tutti, specialmente con i suoi look freschi e giovanili, Ambra sembra aver persino guadagnato un nuovo amore. Ad immortalarla, sulle pagine di Diva e Donna, sono alcune foto che la ritraggono in dolce compagnia: bellissima e sorridente, la Angiolini si gode una serata al bar assieme a Francesco Scianna, per poi passeggiare al suo fianco nella notte romana. Nessun bacio paparazzato, ma tanti piccoli gesti intimi che fanno sospettare qualcosa in più di un’amicizia, come il romantico abbraccio che i due si sono scambiati prima di lasciarsi.

Chi è Francesco Scianna

Classe 1982, Francesco Scianna è un attore di successo: dopo l’esordio in teatro, agli inizi degli anni 2000 è arrivata la sua grande occasione al cinema, dove si è fatto subito notare per talento e capacità interpretative. Da quel momento, il suo curriculum non ha fatto altro che allungarsi, tra film e serie tv che hanno conquistato il pubblico. DI recente ha partecipato alla fiction A casa tutti bene, dietro la regia di Gabriele Muccino, ma anche al bellissimo film Il filo invisibile, che gli è valso il suo primo Nastro d’Argento come Miglior Attore.

Francesco e Ambra hanno già avuto modo di lavorare insieme: si sono infatti conosciuti nel 2016, quando Michele Placido li ha scelti per il suo spettacolo teatrale Tradimenti. E se, in quel momento, tra di loro non è scattata la scintilla, oggi la loro amicizia sembra essersi trasformata in qualcosa di più. Forse perché entrambi hanno il cuore libero, e senza alcun freno hanno deciso di vivere un sentimento meraviglioso. Francesco Scianna, in passato, ha avuto flirt molto famosi con Francesca Chillemi e Matilde Gioli, ma da tempo era single.

E Ambra? Dalla fine del suo matrimonio con Francesco Renga (dal quale ha avuto i suoi due figli Jolanda e Leonardo) non aveva più visto nascere l’amore, almeno fino all’incontro con Massimiliano Allegri. Tra di loro sembrava andare tutto a gonfie vele, tanto che più volte si è parlato di matrimonio, ma qualcosa si è rotto e l’attrice ha sofferto molto. Finalmente è riuscita ad andare avanti, e forse ora può dirsi di nuovo innamorata.