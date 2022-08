“L’unico vero fallimento”. Ambra Angiolini, la confessione su Francesco Renga

Fonte: IPA Ambra torna a teatro con Il Nodo. E ad applaudirla c’è anche Renga

Ambra Angiolini ha scelto di parlare a cuore aperto. Di lasciarsi andare. Perché Ambra è rinata, oggi, ed è più forte che mai. Lo ha fatto raccontandosi in una lunga intervista, dove ha parlato del suo ex storico: Francesco Renga. Con cui c’è un bellissimo legame, un rapporto solido, ma non c’è più l’amore, quello vivo e passionale. C’è l’amore familiare, quello sì, dal momento in cui hanno costruito una famiglia con i figli Jolanda e Leonardo. E la giudice di X Factor ha deciso di rivelare il suo fallimento più grande.

Ambra Angiolini parla della fine dell’amore con Francesco Renga

In una lunga intervista concessa a Vanity Fair, Ambra Angiolini si è raccontata al presente, senza dimenticare il suo passato. Del resto, tutti noi saremmo molto diversi se non avessimo fatto determinate esperienze. Ed è così che si dice felice di essere spesso associata al concetto di rinascita: “Hanno detto che rinasco sempre e mi sembra un concetto positivo, soprattutto per gli altri, per le tante donne che mi seguono. Perché io penso sia bello avere degli esempi, persone le cui storie sono come mani a cui attaccarsi“.

Ma nella rinascita c’è anche il dolore. Quello vero, che spesso non finisce e ci accompagna per tutta la vita. “L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme“.

Parole difficili da elaborare, che arrivano come un pugno nello stomaco, ma che tuttavia ci mostrano la grande forza di Ambra Angiolini: riconoscere un errore, elaborarlo, andare avanti, non ripeterlo. L’amore finisce, esattamente come tante altre cose, ma ciò non significa che non possa avvenire la rinascita e che si debba vivere ancorati al passato.

Il suo rapporto con l’amore oggi

“Io non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male”. Dalla fine dell’amore con Renga, di tempo ne è passato. E il rapporto con l’amore è diverso. La Angiolini ha dovuto affrontare anche tutte le indiscrezioni e le notizie conseguite dalla fine del suo legame con Massimiliano Allegri, le voci sul tradimento, il famoso tapiro di Striscia la Notizia. Non è stato un periodo facile, ma, stando alle sue parole, è stato certamente diverso rispetto all’addio a Renga.

Proprio come quel suo post misterioso su Instagram, in cui ha ammesso di aver imparato a dire addio, è forse questa la chiave di volta che spiega quella malinconia di sottofondo. Ambra non è più la stessa: l’esperienza, certo, insegna, e dà quella spinta in più per rialzarsi subito. O forse non cadere affatto.

“E adesso io sono felice perché sto rispettando me stessa, sono felice se mi vesto carina solo per andare a lavorare. In questo momento il cuore mi batte a prescindere. Sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto”, a Vanity Fair, Ambra ha deciso di concludere così la sua intervista. No, non ha bisogno dell’amore. Ha se stessa, i suoi figli. E ancora una volta non possiamo fare a meno di dirlo: simbolo di rinascita.