Ambra e Francesco Renga festeggiano i 20 anni della figlia Jolanda

Il tempo passa, i figli crescono e quella che fino a un momento prima era la tua piccola bambina ormai è diventata una donna sensibile, forte, consapevole e pronta a conquistare il suo posto nel mondo. Certamente queste e altre sensazioni hanno attraversato il cuore di Ambra Angiolini e Francesco Renga, entusiasti di poter festeggiare in questo 2 gennaio 2024 i 20 anni della figlia Jolanda. Entrambi i genitori hanno condiviso su Instagram splendide parole per la ragazza, condite da alcune foto ricordo di un album di famiglia che aggiornano costantemente.

Ambra Angiolini e Francesco Renga, uniti dall’amore per Jolanda

“Nessuno avrebbe mai investito su questi due… Jolanda sì! Vent’anni fa ti abbiamo messo al mondo e tu ci stai insegnando a starci… Buon Compleanno Danda, qui un carrellata del tuo imperdibile modo di farci sorridere la vita”. Con queste parole Ambra Angiolini ha voluto rendere omaggio alla figlia Jolanda Renga, nata dall’amore con il celebre cantautore 20 anni or sono.

A poche ore dall’inizio di questo nuovo 2024, ecco che i due genitori hanno festeggiato la loro “bambina”, si fa per dire. Jolanda è cresciuta e ha già dimostrato di avere stoffa da vendere, di essere una ragazza con la testa sulle spalle che promette di diventare una donna consapevole e sicura di quel che vuole.

Crescere i figli da separati spesso non è semplice. Ne abbiamo viste di coppie pronte a farsi la guerra, anche a discapito della serenità dei propri piccoli, ma ad Ambra e Francesco Renga va certamente riconosciuto questo merito: essere rimasti uniti e in ottimi rapporti, nonostante le loro vite si siano divise per prendere strade diverse. Così le foto ricordo condivise dalla conduttrice e attrice assumono un senso ancor più profondo, con i loro volti giovanissimi quando Jolanda aveva poche settimane e un crescendo di immagini che ritraggono proprio la sua crescita.

“Che belli quei due nella prima foto! Menomale che sono la mia mamma e il mio papà”, ha commentato Jolanda, come sempre dolcissima nei confronti dei genitori. E Renga, dal canto suo, non ha perso tempo per condividere a sua volta un tenero selfie con la figlia: “E sono 20 gli anni che mi hai reso un uomo… Amore mio bellissimo. Questa foto racconta tutto l’amore del mondo in un click”.

Jolanda Renga, 20 anni e un futuro da scrittrice

Di diventare una star televisiva o del mondo della musica non ne ha alcuna intenzione, ma di certo non le mancano i sogni nel cassetto. Jolanda Renga, 20 anni appena compiuti, può vantare già un traguardo importante che è l’aspirazione di qualsiasi giovane amante della scrittura: la figlia d’arte ha pubblicato, infatti, il suo primo libro lo scorso 26 settembre. “Scrivere mi piace da sempre, mi piacerebbe che diventasse il mio progetto di vita”, aveva raccontato in una delle sue ultime interviste a Verissimo.

Una soddisfazione personale ma anche un modo per rispondere, con la consueta classe che la contraddistingue, a tutti quegli hater che non hanno perso occasione per attaccarla, in modo del tutto ingiusto. Gliene hanno dette di tutti i colori concentrandosi sull’aspetto fisico in modo banale e stupido e lei, che non ha mai perso le staffe cedendo alle provocazioni, ha continuato ad affrontarli a testa alta. Jolanda è giovanissima ma sa il fatto suo e possiamo ben comprendere perché mamma Ambra e papà Francesco siano tanto orgogliosi di lei.