Con un post su Instagram, Ambra Angiolini si è offerta ironicamente come ballerina per Sanremo, scegliendo "Fiumi di Parole" in sottofondo

Fonte: IPA/Getty Images Ambra Angiolini, 10 look che hanno fatto la storia (o che sono da dimenticare)

La febbre-Sanremo è appena iniziata: in attesa della Settimana Santa, dopo l’annuncio dei Big di Amadeus, tutti parlano del Festival. Lo ha fatto anche Ambra Angiolini su Instagram scrivendo simpaticamente: “Offresi ballerina per Sanremo”. Un annuncio ironico e spiritoso che, però, vogliamo cogliere e condividere: Amadeus, pensaci.

Ambra Angiolini, l’annuncio ironico su Sanremo

Mancano ufficialmente due mesi al Festival di Sanremo 2024, in partenza il 6 febbraio. L’annuncio di Amadeus al Tg1 con i nomi dei Big in gara ha suscitato polemiche, ilarità (per i grandi esclusi) e conferme. Intanto, sui social, c’è chi come Ambra Angiolini coglie la palla al balzo e si offre come ballerina. “Offresi ballerina per Sanremo, molto luminosa, classe A, non parlante. Contattare dal martedì al mercoledì, dalle 5:50 alle 6:10 del mattino. No perditempo”.

Non solo: a corredo del post, la Angiolini ha scelto una canzone (non casuale), ovvero la celebre Fiumi di Parole dei Jalisse, che sono stati rimandati per la ventisettesima volta. Un record, il loro, destinato a rimanere imbattuto, così come la loro tenacia, da prendere come ispirazione ed esempio. In effetti, a Sanremo, tra i Big in gara, sono stati annunciati Francesco Renga e Nek insieme: perché non cogliere l’offerta della Angiolini che, sebbene ironica, sarebbe praticamente perfetta? Un’icona, un simbolo degli anni ’90: sarebbe la scelta giusta. Per non menzionare, poi, il look pazzesco: è anche icona di stile. Il completo che sfoggia in foto è firmato da Fausto Puglisi per Roberto Cavalli e lo abbiamo ammirato durante la quarta puntata di X Factor. Un effetto totalmente sbarazzino, brillante e nero, elegantissimo, perfetto da copiare per Capodanno.

Ambra Angiolini, l’intramontabile icona degli anni ’90

Canta, balla, recita. T’appartengo è una delle canzoni più popolari degli anni ’90, un vero e proprio cult. Ambra Angiolini è un’artista poliedrica, a tutto tondo: negli anni, si è affermata come icona, non solo del mondo dello spettacolo, ma anche per il suo stile. Ma, oltre alla musica e al ballo, c’è stato anche il cinema nella sua carriera: come dimenticare, infatti, il ruolo in Saturno Contro, che le è valso un David di Donatello, un Nastro d’argento, un Globo d’oro e il Ciak d’Oro come rivelazione?

Di recente, però, è stata anche “protagonista” involontaria della diatriba dopo il licenziamento di Morgan da X Factor, dove la Angiolini è giudice. A uno dei tanti commenti sui social, ha voluto replicare per chiarire la sua posizione su quanto avvenuto. “La presunzione di pensare a cosa ho scelto e perché la lascio a te. Io volo alto, appunto”. Al di là delle critiche, ha saputo costruirsi un’immagine pubblica impeccabile, senza cedere mai alla retorica.

Intanto, la Angiolini si sta godendo i successi della sua famiglia, come la prima pubblicazione di Jolanda Renga: a settembre 2023, è uscito il suo libro Qualcosa nel modo in cui sbadiglia. “E quando penso di essere un disastro, arrivano i tuoi occhi e le tue mani, sono orgogliosissima”. Anche Jolanda è un’artista poliedrica: oltre a essere scrittrice, come dimenticare quando ha cantato Angelo con il papà Francesco, atteso a Sanremo insieme a Nek?