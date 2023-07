Ambra Angiolini con Andrea Bosca è amore vero, la dolce dedica social

È sempre bello vedere una donna ritrovare il sorriso dopo l’umiliazione, ritornare ad amare nonostante il cuore spezzato. È bello vedere Ambra Angiolini senza più paura di mostrare i propri sentimenti, rompere l’usuale riserbo per condividere con i fan l’affetto per l’uomo che, ormai da qualche tempo, è entrato a far parte della sua vita. Stupisce, ma in positivo, una delle ultime storie postate dall’attrice, che in occasione del compleanno di Andrea Bosca si è lasciata andare a una dedica tenerissima.

I dolci auguri di Ambra Angiolini al fidanzato

Tra le storie Instagram del profilo di Ambra Angiolini, oggi è spuntata una foto diversa dal solito. L’immagine ritrae l’attore Andrea Bosca al mare, sorridente in posa sugli scogli. “Con la pioggia o con il sole sempre cielo sei…” si legge e, un paio di righe più in giù: “Auguri #andré del mio cuore”. Niente di troppo palese, ma a tutti gli effetti una vera e propria dichiarazione d’amore.

Galeotti sono i compleanni. La prima volta che la giudice di X Factor aveva lasciato trapelare il suo rapporto con il collega fu durante le celebrazioni dei suoi 46 anni, lo scorso aprile, quando, tra tutti gli auguri ricondivisi, compresi quelli della simpatica figlia Jolanda, Ambra aveva ripostato anche quelli di Bosca: “Sei tutto lo splendore” le aveva scritto a corredo di un loro selfie di fronte al Duomo di Milano.

Lei ha ricambiato pan per focaccia, celebrando i 43 anni dell’attore con un suo ritratto e un altrettanto romantica frase di auguri. Non un gesto scontato per la cantante di T’Appartengo, da sempre molto protettiva verso la propria vita sentimentale, specie dopo la brutta fine della storia con l’allenatore Massimiliano Allegri. Fino ad oggi il compleanno dell’ex Francesco Renga era l’unico festeggiato pubblicamente, adesso le cose sono cambiate e un nuovo uomo è entrato nella cerchia degli affetti di Ambra.

La storia tra Ambra Angiolini e Andrea Bosca

Ambra Angiolini e Andrea Bosca stanno insieme da quasi un anno, seppur in segreto. Entrambi attori, si sono conosciuti sul set della fiction Rai Protezione Civile e da subito tra i due è scattata una forte intesa. Intesa che ben presto è sfociata in amore e, in men che non si dica, in una vera e propria relazione. A svelarlo, degli scatti rubati dai paparazzi della rivista Oggi, che hanno beccato la coppia durante una vacanza in famiglia.

Le cose, infatti, sono serie e Andrea Bosca ha già conosciuto i genitori e i figli di Ambra. Grande intesa sembra esserci anche con l’ex marito Francesco Renga con cui, dopo la rottura, la cantante ha riallacciato un bel rapporto, offrendo si figli tutto il calore e la serenità di una famiglia allargata, di cui adesso, senza più alcun dubbio, fa parte anche Andrea.

“Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte. Ci si allontana dalle persone che diventano ricordi, da quelle che non restano, da quelle che in fondo non ci sono mai state. Si chiama Giorno Zero perché quello che segue lo zero è sempre un inizio. E negli inizi non si conosce sconfitta” aveva dichiarato Ambra dopo Allegri, e per lei il giorno zero è finalmente arrivato.