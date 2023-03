Amore vero tra Ambra e Andrea Bosca: l’attore presentato in famiglia

Fonte: IPA Ambra Angiolini

Sorriso ritrovato per Ambra Angiolini che, dopo i grandi successi lavorativi, festeggia anche una nuova serenità sul fronte vita amorosa. La cantante di T’appartengo, nuovamente in classifica dopo la sua esperienza a X-Factor come giudice, sta frequentando l’attore Andrea Bosca.

Gli esperti di gossip si erano già accorti del suo interesse amoroso ma ora è proprio lei a confermarlo. I due fanno sul serio, dal momento che sono state coinvolte anche le due persone più importanti della vita della celebre conduttrice: i suoi figli.

Ambra Angiolini e Andrea Bosca: invito in famiglia

Ambra Angiolini e Andrea Bosca sono innamorati e fanno sul serio. La relazione tra i due, svelata dal settimanale Diva e Donna, ha raggiunto di già un livello di serietà elevatissimo.

Non una semplice frequentazione, dunque, dal momento che l’attore è stato presentato ufficialmente ai figli di lei, Jolanda e Leonardo, frutto del matrimonio con l’ex marito Francesco Renga.

Dopo le foto dei paparazzi, è arrivata la storia Instagram di Ambra, che ha immortalato la cena svoltasi in un ristorante di Milano dopo lo spettacolo Il Nodo, andato in scena presso il teatro Carcamo.

Andrea Bosca si è recato lì per poterla apprezzare dal vivo, per poi unirsi a lei a tavola, in compagnia della sua famiglia. Nella storia Instagram si vedono infatti i genitori dell’attrice e conduttrice, Doriana e Alfredo, ma soprattutto i figli Jolanda e Leonardo, di 19 e 16 anni.

Ambra Angiolini: nuovo amore dopo Allegri

Tutto lascia pensare che la relazione con Andrea Bosca sia stata coltivata in silenzio, lontano dai riflettori, così da tutelarla. I primi step sono già stati completati, ben prima che i paparazzi riuscissero a portarli in prima pagina.

Oggi Ambra si gode un amore sereno e felice, nato sul set della fiction Protezione civile, della quale sono i protagonisti. La coppia si è ritrovata a girare gli episodi immersi tra i panorami di Stromboli, che hanno di certo favorito la nascita di questo sentimento.

Anime affini in un luogo romantico e ammaliante, quasi come in una commedia romantica ben scritta. Conosciutisi la scorsa primavera, potrebbero aver iniziato a frequentarsi poco dopo, riuscendo nell’impresa di tener tutto questo per loro, senza condividerlo con la stampa.

I fan di Ambra sono felici di poterla vedere serena anche sul fronte privato e non soltanto lavorativo. Grande la vicinanza dei suoi follower, che su Instagram sono più di un milione, dopo la rottura con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Le cose tra loro non paiono essere finite al meglio, tutt’altro. Proprio durante l’esperienza come giudice di X-Factor lei si era lasciata andare a un duro commento, in grado di evidenziare tanto il male subito quanto il lungo processo di guarigione.

Non si hanno conferme sui motivi della fine della loro relazione, che sembrava poter condurre al matrimonio, ma i rapporti non pare siano rimasti amichevoli. A un aspirante concorrente del talent, infatuato di lei, aveva risposto: “Se non avessi fatto 12 mesi di psicoterapia, visto l’ultimo ex, tu saresti stato il prossimo di certo. Volevo dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”.