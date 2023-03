Jolanda Renga innamorata su Instagram: le prime foto con Filippo (approvato da papà Francesco)

Fonte: Getty Images Jolanda Renga, foto di coppia col fidanzato Filippo

Jolanda Renga ha condiviso su Instagram le prime foto di coppia con il fidanzato Filippo e sì, è impossibile resistere alla dolcezza di questa giovane coppia di fidanzati che con i gesti più semplici del mondo hanno deciso di urlare il proprio amore. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga è una ragazza molto riservata, anche timida a dirla tutta, e la sua dichiarazione inaspettata ci dona l’esatta misura di quanto sia importante per lei questa relazione.

Jolanda Renga innamorata, le prime foto di coppia col fidanzato

L’avevamo lasciata in quel di Venezia, intenta a festeggiare il Carnevale travestita da mamma Ambra Angiolini e già in quell’occasione Jolanda Renga ci aveva conquistato. Non che le serva fare alcuno sforzo per far breccia nel cuore della gente. In barba agli haters che non perdono mai occasione per tacere e sganciare critiche al vetriolo senza alcun senso, Jolanda ha sempre mantenuto un basso profilo limitandosi a ciò che tutte noi, a qualsiasi età, dovremmo fare: mostrarci in tutta la nostra naturalezza, con spontaneità e senza grilli per la testa.

Stavolta la dolce figlia dell’attrice e del cantautore Francesco Renga ha deciso di fare un piccolo ma grande passo in avanti, mettendo in bella mostra il suo amore con il fidanzato Filippo. Ne aveva già fatto accenno nella sua intervista a Verissimo, parlando di lui come l’uomo “perfetto”, “una delle persone migliori” che abbia mai conosciuto nonché la dolce metà a cui tutte aspiriamo, quella che non perde occasione per sostenerti e porgerti il fianco, non solo nei momenti felici ma anche (se non soprattutto) quando le difficoltà ti mettono alla prova.

Fronte a fronte, sguardi complici e i sorrisi raggianti di chi vive la gioia di un grande amore. Poi le due mani che si stringono, suggellando un legame unico e la voglia comune di non lasciarsi mai. Così Jolanda Renga ha voluto celebrare quel che di più bello e dolce sta impegnando il suo cuore e la sua mente.

Chi è Filippo Carrante, il fidanzato di Jolanda approvato da papà Francesco Renga

Se Jolanda Renga è una ragazza molto riservata, non è di certo da meno la sua dolce metà. Di lui non sappiamo molto a parte il nome – Filippo Carrante – e quel che la figlia di Ambra Angiolini ha rivelato nella sua intervista a Verissimo. Per il resto è certo che tra i due le cose vadano avanti già da qualche tempo, con l’approvazione della mamma e di papà Francesco Renga al quale, per sua stessa ammissione, lo aveva già presentato.

Il cantautore non ha perso tempo per commentare il post della figlia su Instagram, come del resto qualsiasi papà farebbe: prima una emoji che sospira, poi un cuoricino rosso. Da una parte la reazione di un padre che vede la sua piccola principessa crescere e innamorarsi, con quel pizzico di nostalgia che non fatichiamo a percepire, e dall’altra la gioia per la sua felicità. In fondo ogni genitore che si rispetti vorrebbe solo vedere i propri figli realizzarsi, in ogni ambito della propria vita.