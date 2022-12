Jolanda Renga :”Sono la figlia brutta”. La lezione della figlia di Ambra mette a tacere tutti

Essere “figli di” non è facile, perché spesso le persone tendono a fare confronti non solo sul talento, ma anche sull’aspetto esteriore. E lo sanno bene i numerosi figli di personaggi famosi che nel corso del tempo si sono dovuti misurare, e in qualche modo scontrare, con i tanti giudizi su di loro.

Jolanda Renga, figlia di Francesco e di Ambra Angiolini, ne ha parlato con grandissima lucidità in un video su TikTok che è diventato una lezione importante capace di mettere a tacere tutti.

Jolanda Renga, la lezione della figlia di Ambra e Francesco

Un video a cuore aperto, che diventa una lezione importante per tutti e che mette a tacere ogni possibile replica: Jolanda Renga ha soli 18 anni ma, a più riprese, ha già saputo dimostrare che l’età è davvero una mera questione anagrafica. Matura, sensibile, con uno sguardo acuto, e al tempo stesso introspettivo, sul mondo ha risposto a tutti coloro che hanno commentato la sua bellezza. Lo ha fatto mostrando un video in cui si vedono frasi che giudicano il suo aspetto fisico.

E Jolanda, invece di attaccare a sua volta, ha fatto ciò che le sembrava più giusto: perdonare se stessa per aver dato peso a quelle parole e spiegare cosa conta davvero per lei.

“Ciao! Sono io, Jolanda o la figlia brutta – ha esordito nel video –. Allora, a parte gli scherzi: sei brutta è una cosa che mi dico sempre da quando sono piccola, quando mi vedo allo specchio, quando mi vedo nelle foto: “Sei brutta, hai il naso brutto, il sorriso brutto, il neo brutto, le gambe brutte, tutto brutto”.

Poi la figlia di Ambra e di Francesco Renga ha aggiunto: “In realtà io mi sono imbattuta in quel video per caso oggi e devo dire che all’inizio ci sono rimasta male. Molto male. E quindi oggi, al posto di dirmi così, ho deciso di chiedermi scusa: scusa perché ho dato alle parole di queste persone tanta importanza e quindi ho deciso anche di fare un discorso generale al riguardo”.

Jolanda Renga, nel video spiega cosa conta per lei e lo insegna anche a noi

A questo punto ha voluto spiegare cosa conta per lei, qual è il suo sogno, insegnando qualcosa di importante anche a noi: “Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche la sosia dei miei genitori, in realtà il mio desiderio più grande nella vita è fare delle cose che contano, cose importanti, e mi piacerebbe tentare di migliorare un po’ il mondo”.

Parole che sono un profondo spunto di riflessione e che mettono a tacere ogni replica, anche perché Jolanda ha aggiunto: “Quindi sono felice e anche orgogliosa di me stessa perché posso dire che, ogni giorno, nel mio piccolo tento di fare qualcosa e cerco sempre di dare il massimo in quello che faccio. Quindi penso che questo mi renda una bella persona”.

Infine ha spiegato: “Ho sempre pensato che le cose più importanti fossero quelle che non possiamo vedere – la si sente affermare nel video -, quindi io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia, al mio aspetto, perché questo non resterà per sempre invece il mio cuore e la mia anima saranno quelli per tutta la vita e quindi preferisco che siano loro a essere belli e puliti, questo (indicando il viso, ndr) può anche non piacere”.

La conclusione della figlia di Ambra Angiolini è una presa di coscienza che vale anche per noi: “Penso che finché la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allora posso stare tranquilla, perché sono abbastanza sicura che non si può dire di me che io sia cattiva oppure egoista. O insensibile. Io vorrei parlare a quelli che si sentono un po’ come me vorrei dirvi che siete tanto speciali e che finché avrete cura e rispetto di voi stessi e degli altri brillerete sempre di una luce diversa. Le persone buone e gentili sono belle davvero, quindi vorrei dire a voi di non permettere a quelle persone di cambiare questa parte così speciale e unica e imparate invece ad apprezzarla e a renderla un punto di forza”.

Jolanda Renga, quando ha dimostrato carattere

C’è stata un’altra occasione durante la quale Jolanda Renga ha condiviso parole importanti. Mamma Ambra si era da poco lasciata con Allegri e aveva ricevuto il Tapiro di Striscia. La sua analisi lucidissima, di cuore e vera l’aveva affidata alle storie Instagram ed era stata una lezione per tutti. Da tenere a mente ancora oggi.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.