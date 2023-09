Fonte: IPA Jolanda Renga e Ambra Angiolini

Non ha seguito né le orme di mamma né quelle di papà, ma la vena artistica e creativa sicuramente non le manca: Jolanda Renga, figlia del cantautore Francesco e di Ambra Angiolini, ha debuttato come scrittrice. Si intitola Qualcosa nel modo in cui sbadiglia il suo primo romanzo, in uscita martedì 26 settembre in tutte le librerie. E non potrebbe rendere più fieri i genitori.

Jolanda Renga, il suo primo romanzo

Ad appena 19 anni Jolanda Renga ha realizzato il suo sogno: il 26 settembre uscirà Qualcosa nel modo in cui sbadiglia, il suo primo romanzo. Lo ha annunciato su Instagram, dove qualche giorno fa ha mostrato in anteprima la copertina del suo libro, disegnata da LaBigotta, nome d’arte della tattoo artist Anna Neudecker.

“Non mi sembra vero: è da sempre il mio sogno più grande e vederlo diventare realtà, dopo così tanto lavoro, mi riempie di sensazioni che non so descrivere a parole”, ha scritto sul suo profilo. “Posso solo ringraziare i miei amici per questi video meravigliosi e per il loro sostegno, la mia famiglia che mi è stata accanto dal primo momento, oltre a tutti coloro che mi hanno aiutata e seguita in questo percorso dall’inizio e lo fanno ancora. E poi grazie a chi avrà voglia di scoprire questa storia pagina dopo pagina: io ce l’ho messa tutta per regalarvi un po’ di emozioni sincere, spero tanto di esserci riuscita”.

Che la scrittura fosse la sua più grande passione Jolanda l’aveva confessato in un’intervista rilasciata a Verissimo: “Scrivere mi piace da sempre, mi piacerebbe che diventasse il mio progetto di vita“, aveva confidato nel salotto di Silvia Toffanin.

E oggi quel progetto ha preso finalmente forma con il suo primo romanzo, che tratteggia il profilo di un’intera generazione. Il libro infatti racconta la storia di Giaele, una ragazza come tante alle prese con il suo diventare grande. Dovrà fare i conti con la vita e capire che, alla base di tutto, c’è l’amore per se stessi.

L’orgoglio di mamma Ambra Angiolini e di papà Francesco Renga

Impossibile per Ambra Angiolini e Francesco Renga non mostrare tutto l’orgoglio di genitori: la conduttrice, in queste settimane alle prese con le audizioni di X Factor, ha dedicato un post pieno d’amore alla sua bambina. “E quando penso di essere un disastro arrivano i tuoi occhi e le tue mani… Sono orgogliosissima”, ha scritto a corredo di una foto che mostra la ragazza con il suo primo libro tra le mani.

Stesso scatto pubblicato da papà Francesco, anche lui fiero della sua piccola: “Sono orgogliosissimo della mia giovane donna, anche se questo mi fa pensare al tempo che è passato da quando ti potevo tenere in braccio… Amore mio, sei stata bravissima”.

E questo debutto, oltre che motivo di grande soddisfazione per Jolanda, è anche un piccolo riscatto, una risposta a tutti gli hater che qualche tempo fa l’avevano attaccata definendola “brutta” sui social. “Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. Il mio desiderio nella vita è fare cose importanti, che contano”, aveva risposto ai leoni da tastiera.