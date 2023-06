Francesco Renga compie 55 anni: i teneri, buffi, auguri di Ambra Angiolini

Fonte: IPA Renga e la figlia Jolanda cantano insieme: l’intesa con Ambra Angiolini

Il 12 giugno è il compleanno di Francesco Renga che, quest’anno, ha raggiunto una cifra tonda, spegnendo ben 55 candeline sulla propria torta. Accanto a lui, seppur non fisicamente, tutta la famiglia (allargata) al completo: dai figli all’ex moglie, i post di congratulazioni si sono susseguiti per l’intera giornata.

I più divertenti sono stati senz’altro quelli di Ambra Angiolini, che ha augurato il buongiorno e il buon compleanno al vecchio amore con un video che lo manda bonariamente “a cagher”. Un buffo tuffo nel passato, per ricordare il dolce e magico periodo dell’infanzia dei figli.

I folli auguri di Ambra a Francesco Renga

“Alle 6.45 di stamattina mi arriva questo messaggio da Ambra. Secondo voi c’è un velato sottotesto?!”: questo il divertito quesito posto da Francesco Renga ai propri follower. Il video in questione riprende i figli Jolanda e Leonardo, ancora bambini, intonare a cappella una rivisitata versione del noto brano Barbara Ann dei Beach Boys che, sulle loro labbra, suona un po’ come un ben poco ortodosso invito.

“Questi i suoi auguri e quelli di Jolanda e Leo per i miei 55 anni” spiega il cantante ridendo e, diventando poi nostalgico, conclude: “E se guardo a quanto erano piccoli li sento tutti! Grazie per i tanti messaggi di affetto e… vicinanza”. Seppur vicino a lui, in questa giornata di festa, c’era soltanto il secondogenito Leonardo, alle prese – come spiegato dal papà in una storia – con un esame universitario, ma non per questo venuto meno alle celebrazioni.

La figlia Jolanda e la mamma Ambra, invece, si trovano lontane per impegni professionali. Angiolini è infatti attualmente impegnata con le riprese della nuova stagione di X Factor, le cui audizioni hanno avuto inizio proprio in questi giorni, accompagnata dai confermati e ritrovati giudici Fedez, Dargen D’Amico e Morgan.

E se anche Jolanda era lontana, si è fatta perdonare rincarando la dose di ironia e affetto. Sulle sue stories di Instagram, l’ironica figlioletta ha condiviso un vecchio video in cui Renga, pensando di essere solo, entra in casa cantando a squarciagola un motivetto lirico, e facendo così scappare a gambe levate il barboncino Bugo.

Francesco Renga e Ambra Angiolini, un amore diventato famiglia

Questi buffi auguri sono soltanto l’ultima testimonianza del bel rapporto che c’è tra Francesco Renga e Ambra Angiolini. Il cantante e la showgirl si conobbero nel 2004, dando inizio a una delle storie d’amore più seguite e appassionanti dello showbiz italiano. Mai sposatisi, costruirono però ben presto una famiglia assieme: nel 2004 nasce Jolanda, due anni dopo Leonardo.

I due sono rimasti insieme per 11 anni, ponendo poi fine alla relazione nel 2015. “L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme” ha raccontato lei anni dopo.

“Quando finisce un amore così è sempre una sconfitta. – aveva confessato lui a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo nel 2021 – Il senso di colpa è passato quando ho iniziato a vedere i miei figli sereni”. Nonostante le incomprensioni, infatti, Francesco e Ambra hanno saputo mantenere la famiglia unita e, oggi, si mostrano spesso sereni assieme ai figli, affiatati e complici come ai vecchi tempi. Da amanti a grandi amici, e forse qualcosa in più.