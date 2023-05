Ambra e Renga, complicità inossidabile: famiglia riunita su Instagram

Fonte: IPA Ambra Angiolini e Francesco Renga tornano insieme per festeggiare Leonardo

Ambra Angiolini e Francesco Renga non sono più una coppia da molti anni. A unirli è però l’amore che provano per i figli Jolanda e Leonardo, oltre che una profonda stima che nutrono l’una nei confronti dell’altro. E così, spesso si ritrovano di nuovo insieme per i loro ragazzi, proprio com’è accaduto per i 17 anni di Leo, che hanno festeggiato tutti insieme e con una complicità che ci ha di certo riportato indietro nel tempo.

Ambra e Renga insieme per il compleanno di Leonardo

L’omaggio al loro secondo figlio, su Instagram, è arrivato in maniera quasi simultanea. Ambra Angiolini ha infatti voluto fare gli auguri a Leonardo usando queste parole: “Nove mesi nel mio cuore e poi l’hai aperto per uscire… Da quel 5 maggio del 2006, da quando mi hai insegnato a rinascere, che era ora di vivere”. La dedica di papà Francesco Renga non si è fatta attendere: “17 anni fa la mia vita ricominciava ancora una volta. Grazie a te. Auguri Leo”.

Non poteva quindi mancare la grande festa in famiglia per festeggiare Leonardo, alla quale ha partecipato anche la sorella maggiore Jolanda. Lei, legatissima alla mamma, era intervenuta per difenderla nelle ore successive alla consegna di un controverso Tapiro d’Oro assegnatole a seguito della rottura con Massimiliano Allegri e qui è tornata, per parlare di se stessa, rivolgendosi a tutti quelli che l’hanno definita “brutta”.

Il 5 maggio è però una giornata felice per la famiglia Renga. Basta vedere i loro visi felici per capire quanto stiano ancora bene tutti insieme e quanto sia forte la complicità tra Ambra e Francesco, che hanno intrapreso strade diverse ma che conservano ancora il ricordo di quell’amore che li ha resi genitori per due volte, quasi in maniera inaspettata.

I nuovi fidanzati di Ambra Angiolini e Francesco Renga

La famiglia è rimasta al centro della loro vita ma, entrambi, hanno deciso di voltare pagina e di dare una nuova speranza all’amore che per loro – invece – era svanito. Ambra Angiolini, dopo i tanti anni trascorsi al fianco dell’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, sta provando a costruirsi una nuova esistenza al fianco dell’attore Andrea Bosca.

Le foto che li hanno ritratti insieme non hanno lasciato spazio a dubbi, ma non sono arrivate conferme ufficiali da nessuna delle due parti se non per gli auguri che lui le ha fatto nel giorno del suo compleanno. Francesco Renga è invece ancora ufficialmente legato alla ristoratrice Diana Poloni.

Da anni, almeno fin dai primissimi successivi alla rottura, il pubblico sogna che tornino insieme e che riuniscano la bellissima famiglia che hanno costruito. Sembra però che non ci siano proprio possibilità: i due hanno infatti raggiunto il giusto equilibrio e pare che non abbiano proprio intenzione di rompere questa nuova serenità che hanno conquistato con il tempo.

Sul fronte lavorativo, sono infatti impegnatissimi. Lei viene dalla conduzione del Concertone del Primo Maggio, oltre agli impegni in teatro, mentre lui ha avviato un progetto musicale insieme al collega (e amico) Nek, con il quale torna in concerto all’Arena di Verona a fine maggio.