Ambra non si nasconde più, il video su Instagram con Andrea Bosca non mente

Le voci che tra i due ci sia qualcosa girano già da qualche settimana, infatti Ambra Angiolini e Andrea Bosca sono stati paparazzati qualche tempo fa e, da allora, sono stati visti insieme più spesso. A quanto pare sono anche già state fatte anche le presentazioni ufficiali in famiglia. L’attrice quindi ha deciso di non nascondersi più e il video che ha condiviso nelle storie Instagram, che la mostra con Andrea Bosca, non mente: i due sono sempre più vicini.

Ambra e Andrea Bosca, il video nelle storie Instagram non mente

Non ci sono baci, ma semplicemente loro due insieme a Catania, i volti sorridenti e qualche filtro a rendere il momento più divertente. Ma tanto basta per mostrarci la felicità di Ambra con Andrea Bosca, che – invece – di baci fuori dai social sono stati visti scambiarsene un po’.

I due infatti sono stati immortalati insieme in più di una occasione. Prima sono stati pizzicati in atteggiamenti affettuosi dal settimanale Diva e Donna e poi da Chi. Sui social non si sono ancora lasciati andare a dichiarazioni ufficiali, ma li si vede sempre più spesso assieme.

L’ultima storia Instagram pubblicata da Ambra Angiolini ne è la riprova. I due attori si sono mostrati in un video senza volume, in cui li si vede insieme, affiatati e felici durante la ripresa. A corredo dei frame l’attrice ha scritto: “Catania… c’hai provocato e noi… annamo a magnà!”. E, oltre a riprenderlo, Ambra ha anche aggiunto il tag. Così ha fatto, inoltre, nella storia successiva al ristorante, dove erano con altre persone.

Ambra, quindi, ha deciso di non nascondersi più e di farsi vedere in un video da sola con il collega, con cui ha anche condiviso il set a Stroboli a maggio dello scorso anno, come si evince scorrendo all’indietro il suo profilo Instagram. Infatti nella bacheca social di Ambra compare ancora una foto di loro due assieme, insieme alla collega Tecla Insolia.

Ambra e Andrea Bosca, le presentazioni in famiglia

A quanto pare, però, i due non si sono limitati a uscite, poi paparazzate, e storie su Instagram. Infatti sarebbero già state fatte le presentazioni in famiglia. Queste sarebbero avvenute a cena a Milano. Ambra infatti, dopo lo spettacolo teatrale Il Nodo, ha pubblicato una storia instagram con i suoi genitori Doriana e Alfredo e i figli Jolanda e Leonardo, di 19 e 16 anni. Presente anche Andrea Bosca.

E ora la nuova storia Instagram che li vede, questa volta, insieme da soli. Sembra proprio che con questo gesto Ambra abbia deciso di mostrare che non c’è nulla da nascondere e che le cose procedono benissimo. Ovviamente lei non ha rilasciato nessuno commento, ma già essersi mostrata insieme ad Andrea Bosca è un passo importante.

Colleghi della serie Protezione civile, di cui sono i due protagonisti, hanno condiviso il set a Stromboli. Non sappiamo se la scintilla sia nata allora, ma indubbiamente l’isola è uno scenario romanticissimo per l’inizio di una storia d’amore.

Una cosa sembra certa: per Ambra questo è un periodo ricco di successi e di felicità. Il lavoro va a gonfie vele e, a quanto pare, anche l’amore.