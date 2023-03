Ambra Angiolini ha un nuovo amore? Al suo fianco un attore famoso

Ambra Angiolini ha un nuovo amore? Sembrerebbe proprio di sì. E si tratterebbe di un uomo famoso, un attore, proprio come lei. La diretta interessata sui social non ha condiviso nulla, ma del resto c’era da aspettarselo: infatti è molto riservata sula sua vita privata e le rivelazione in merito vengono sempre rilasciate con il contagocce. Ma un bacio sembrerebbe fugare ogni dubbio.

Ambra Angiolini, chi è il suo nuovo amore

A quanto pare Ambra Angiolini avrebbe un collega nel cuore. Si tratta dell’attore Andrea Bosca: talento riconosciuto anche all’estero e fascino da vendere. I suoi occhi blu, infatti, bucano l’obbiettivo, così come il suo sorriso socievole e coinvolgente.

A pizzicarli insieme, intenti a scambiarsi un bacio, è stato il settimanale Diva e Donna che li mostra sulla copertina dell’ultimo numero in quello che sembra proprio essere un gesto molto affettuoso.

Dai diretti interessati tutto tace, infatti sia Ambra sia Andrea Bosca non hanno commentato in alcun modo la notizia. Nelle storie Instagram di lui si vede lo spettacolo teatrale che vede l’attrice nei panni di una delle due protagonista (si tratta de Il nodo), storia che Ambra ha condiviso sul suo Instagram, come ha fatto con le altre della serata.

Ambra e Andrea hanno anche lavorato insieme, qualche mese fa, infatti, erano impegnati a Stromboli per le riprese di una fiction sulla Protezione Civile. Basta scorrere indietro il profilo Instagram di Ambra per vederla proprio insieme a lui, e all’attrice Tecla Insolia, in uno scatto in barca di maggio.

Che tra l’attrice e Andrea Bosca sia nato un amore? Per il momento ci muoviamo sul terreno delle indiscrezioni e degli scatti rubati, in attesa di conferma (o di smentita).

Andrea Bosca, chi è l’attore

Classe 1980, attore e regista, dotato di grande versatilità e della capacità di immergersi in ruoli differenti: Andrea Bosca è un grande artista che presta il suo talento a cinema, teatro e televisione. Tra le pellicole in cui ha recitato si possono ricordare Magnifica presenza per la regia di Ferzan Ozpetek, Pasolini di Abel ferrara (in cui ha recitato con Williem Dafoe), e ancora Romanzo Radicale di Mimmo Calopresti.

In televisione lo si può ricordare – ad esempio – in Romeo e Giulietta di Riccardo Donna, Quantico 3 per la regia di Russel Lee Fine e in Makari 2. Nel corso della sua lunga e ricca carriera ha vinto anche diversi riconoscimenti prestigiosi.

Ambra Angiolini, le sue storie d’amore

Le storie d’amore ufficiali di Ambra Angiolini sono due. Per tantissimi anni, infatti, è stata legata al cantante Francesco Renga: insieme hanno avuto due figli, Jolanda e Leonardo, e hanno mantenuto un bellissimo legame.

Del resto lo aveva detto lui stesso a Verissimo: “Io, Ambra, Jolanda e Leonardo non smetteremo mai di essere una famiglia, anche se certi meccanismi sono cambiati. La cosa più bella dell’amore che deve circolare è il rispetto dei ruoli. Nel momento in cui i figli vedono che i genitori sono felici e che si rispettano, vuol dire che hai fatto un buon lavoro anche per loro”.

Dopo sono riusciti a costruire un rapporto nuovo, diverso e che funziona visto anche il tempo che trascorrono insieme.

Poi c’è stata la relazione con Massimiliano Allegri, durata diversi anni e che non è finita nel migliore dei modi. Dopo di che ad Ambra sono stati attribuiti diversi flirt.

Sempre Diva e Donna l’aveva pizzicata insieme a un uomo misterioso. La Nuova Sardegna, poi, aveva svelato la sua identità raccontando che si trattava di un uomo di origine romana trasferitosi da qualche anno in Sardegna.

A fine estate, poi, si era parlato di una love story con Francesco Scianna, anche lui attore e anche lui suo ex collega: i due erano stati fotografati insieme prima in locale e poi durante una passeggiata romana. E di Gianluca Grignani con cui era stata avvistata, accendendo le voci di un ritorno di fiamma.

Ora, invece, nel suo cuore ci sarebbe Andrea Bosca. Ma per ora i diretti interessati non hanno confermato nulla.