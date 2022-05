Ambra Angiolini, baci rubati: chi è il nuovo (presunto) amore dopo Allegri

Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

La fine della storia con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, non è stata di certo semplice eppure sembra che Ambra Angiolini abbia già voltato pagina. Hanno fatto scalpore gli scatti (e i baci) rubati dal settimanale Diva e Donna, che hanno sin da subito alimentato le voci di una nuova love story dell’attrice con un uomo misterioso. E sì, pare proprio che – tra un impegno lavorativo e l’altro – la bella Ambra finalmente abbia ritrovato il sorriso.

Ambra Angiolini, baci rubati con un uomo misterioso

“Il bacio con un nuovo cavaliere“, così ha titolato Diva e Donna il suo servizio sulla nuova love story di Ambra Angiolini. “La conduttrice, che sarà nella giuria di X Factor nella prossima stagione, ha un nuovo amore dopo la fine della storia con Massimiliano Allegri – e prosegue -. (…) Ambra bacia un uomo misterioso che frequenterebbe da poche settimane“.

Nessuna informazione in più se non una foto, scattata in un bar qualunque di Roma, da cui si percepisce che c’è una certa intimità tra i due. Che l’attrice abbia deciso di uscire allo scoperto e di gridare al mondo di essere di nuovo felice accanto a un compagno?

Chi è il nuovo (presunto) amore di Ambra Angiolini

Trascorse poche ore, ci ha pensato un altro quotidiano a fornire qualche informazione in più sull’identità di questo uomo del mistero. Come riporta La Nuova Sardegna, si tratterebbe di Gianluca Roberto: “Di origine romana, ma si è trasferito da qualche anno in Sardegna, a Olbia. Lavora come funzionario e mansioni dirigenziali al Cipnes, il Consorzio industriale del nordest dell’isola. Nel capoluogo gallurese è molto conosciuto e stimato”.

Il quotidiano ha confermato, inoltre, quanto anticipato dallo scoop precedente. A quanto pare Ambra Angiolini e Gianluca Roberto si starebbero frequentando già da diverso tempo (si parla addirittura di mesi, non settimane) dividendosi tra Roma e Milano, in pratica le città dove l’attrice vive e lavora. Un bel cambiamento dopo la rottura disastrosa con Massimiliano Allegri, visto che Gianluca sarebbe un po’ più giovane della Angiolini.

Ambra Angiolini, una nuova vita dopo Allegri

Se venisse confermata la relazione di Ambra Angiolini con questo nuovo cavaliere, non potremmo che gioirne. Del resto tutte ricordiamo come sono andate le cose con Allegri, una storia conclusasi nel peggiore dei modi: tanti pettegolezzi, l’ombra del tradimento di lui e persino la rabbia nei confronti della compagna, “rea” di aver volutamente lasciato trapelare ai tempi la notizia della rottura.

Se a questo aggiungiamo, poi, frasi al vetriolo e ripicche non proprio edificanti (lui le avrebbe chiesto di andare via di casa o, in alternativa, di pagargli l’affitto), vien da pensare che un nuovo amore non potrebbe che far bene alla bella Ambra. Dopo la rottura con Allegri non si è fermata per un momento, continuando a collezionare un successo professionale dopo l’altro: prima con Le Fate Ignoranti di Ozpetek, poi con la conduzione del Concertone del Primo Maggio a Roma, infine con la conferma come giudice nella prossima edizione di X Factor.

Che sia arrivato il tempo (finalmente) per lasciarsi di nuovo andare al cuore e ai sentimenti?