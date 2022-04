Concerto Primo Maggio, Ambra Angiolini di nuovo al timone: scaletta e ospiti

Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

Ambra Angiolini, un nome, una garanzia: sarà lei, per il quinto anno consecutivo, a condurre il Concerto del Primo Maggio. L’appuntamento torna in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma: quest’anno lo slogan che i sindacati hanno scelto per la Festa dei lavoratori è “Al lavoro per la pace“, dal profondo significato simbolico, dopo due anni difficili di pandemia e l’attuale tragico conflitto in Ucraina.

Ambra Angiolini conduce il Concerto del Primo Maggio

Ambra Angiolini condurrà, per la quinta volta consecutiva, il Concerto del Primo Maggio. Una grande soddisfazione per la showgirl, che negli anni scorsi ha saputo portare il suo contributo, ma anche una ventata di freschezza e il suo meraviglioso sorriso, su un palco importante come quello della manifestazione della Festa dei lavoratori.

Promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany, l’appuntamento torna in Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, dopo due anni di lontananza dal pubblico, per riappropriarsi di uno spazio purtroppo negato nelle ultime due edizioni. Dopo il lungo e difficile periodo della pandemia e soprattutto dato il momento drammatico che stiamo vivendo con la guerra in Ucraina, lo slogan scelto quest’anno è “Al lavoro per la pace“.

Non è un caso infatti che gli unici artisti stranieri che si esibiranno sul palco del Concerto del Primo Maggio saranno proprio gli ucraini Go_A.

Concerto del Primo Maggio, gli ospiti

Come sempre, ad animare il palco del concertone, arriveranno tantissimi artisti. La scaletta è ricchissima: fra gli artisti in cartellone spiccano Ornella Vanoni, Enrico Ruggeri, Max Pezzali, Fabrizio Moro, Carmen Consoli, Le Vibrazioni, Luca Barbarossa con gli Extraliscio. Spazio anche a Clementino, Coez, Ariete, Bresh, Fasma, La Rappresentante di Lista, Luchè, Mace con Rkomi, Venerus, Colapesce, Gemitaiz, Joan Thiele, Mara Sattei, Mecna, Rancore, Rovere, Sinkro, Tommaso Paradiso.

E ancora Willie Peyote, Mr. Rain, Mobrici, Psicologi, Coma_Cose, Hu, la Bandabardò con Cisco. Al concertone si esibiranno anche cantanti e ballerini di Notre Dame de Paris, l’opera popolare scritta da Riccardo Cocciante e per i testi della versione italiana da Pasquale Panella.

Ospite anche Marco Mengoni che si esibirà per la prima volta al Concerto del Primo Maggio. E nel segno della pace, proprio come recita lo slogan di questa edizione, sono stati invitati gli ucraini Go_A, l’unico gruppo straniero della giornata, capitanati dalla cantante Kateryna Pavlenko, che già si esibita in Italia qualche settimana fa prima della partita Juve-Inter.

Oltre alla musica, come sempre, ci sarà spazio per i contributi di giornalisti televisivi, di attori e di conduttori: sul palco e dal backstage non mancheranno gli interventi del divulgatore scientifico Barbascura X, della giornalista Francesca Barra e dell’attor Claudio Santamaria. Impossibile non menzionare la giornalista Giovanna Botteri, l’attore e regista Marco Paolini, il giornalista Riccardo Iacona, lo scrittore Stefano Massini e il conduttore tv Valerio Lundini.

Concerto del Primo Maggio, dove vederlo

Il concertone verrà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2, domenica 1 maggio dalle ore 15.30 alle ore 19 e dalle 20 alle ore 24. L’intero evento sarà disponibile anche su Rai Play, sia in diretta che on demand.