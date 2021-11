Ambra, Striscia svela la verità. E Allegri non la prende bene

Quella di Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è stata una separazione burrascosa. Non tanto per i litigi tra i due ex, ma soprattutto per l’attenzione mediatica che hanno attirato. Dopo alcuni pettegolezzi sull’addio, infatti, è arrivata la conferma ufficiale seguita da un Tapiro d’Oro consegnato da Striscia la Notizia all’attrice che ha sollevato grandi polemiche. E mentre la trasmissione, subissata dalle critiche, ha deciso di rivelare la sua verità, il clima si fa sempre più teso.

Ambra Angiolini: è gelo con Massimiliano Allegri

Se tanto si sono amati in passato, tanto oggi non riescono neanche a rivolgersi la parola. Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono più lontani che mai e le possibilità di un riavvicinamento sembrerebbero essere quasi inesistenti. Anzi, il clima sembrerebbe essere più teso che mai.

A rivelarlo è il settimanale diretto da Alfonso Signorini Chi, che ha raccontato di un Allegri profondamente arrabbiato con Ambra. Stando all’indiscrezione, secondo l’allenatore sarebbe stata infatti proprio la Angiolini a lasciar trapelare la notizia della loro rottura, mettendo il suo ex in cattiva luce.

Dopo la rottura, quindi, tra i due sarebbe calato il silenzio. La Angiolini, nel frattempo, continua a rimanere nella casa che ha condiviso con Allegri a Milano. Lui, però, le avrebbe chiesto di pagare l’affitto. Per questo motivo, e per spezzare definitivamente il loro legame, Ambra sarebbe in procinto di trasferirsi altrove.

Se Ambra Angiolini, nei giorni scorsi, si è lasciata andare e ha ringraziato chiunque l’abbia sostenuta, Massimiliano Allegri ha sempre preferito il silenzio. In futuro si esporrà per raccontare il suo punto di vista?

Ambra Angiolini: tutta la verità di Striscia la Notizia

Ad accendere l’attenzione sull’addio di Massimiliano Allegri ad Ambra Angiolini è stata, in particolar modo, Striscia la Notizia, con la consegna di un Tapiro d’Oro, estremamente criticato, all’attrice. Per sostenerla, infatti, si sono sollevate tantissimi voci.

La più rumorosa quella della figlia Jolanda, avuta dal rapporto con Francesco Renga, che si è scagliata in difesa di sua madre contro la trasmissione. Le due hanno dimostrato di essere unite da un rapporto veramente speciale e profondo.

Dopo l’accaduto, Striscia la Notizia è stata quindi bersagliata. E adesso, a distanza di venti giorni, ha deciso di difendersi e di rivelare la sua verità su quanto accaduto quando Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro alla Angiolini con un nuovo servizio.

Innanzitutto, Striscia rivela che la consegna del tapiro ad Ambra non sarebbe stato un agguato violento contro la volontà dell’attrice. Staffelli, invece, l’avrebbe avvicinata con gentilezza e lei si sarebbe lasciata attapirare di buon grado. Dalla consegna del Tapiro, inoltre, la Angiolini avrebbe ottenuto soltanto dei vantaggi, come l’aumento dei follower. L’attrice, secondo la trasmissione, avrebbe quindi tutto l’interesse a tenere accesi i riflettori su questa diatriba.

Stando a Striscia la Notizia, poi, anche il post di Jolanda in difesa della madre non sarebbe stato spontaneo, ma architettato dall’agenzia dell’attrice. La questione, secondo la trasmissione, si sarebbe insomma potuta concludere ben prima, quando Vanessa Incontrada, fortemente colpita dalle critiche, ha contattato la Angiolini: particolare mai trapelato.

Ambra Angiolini risponderà a tutte le accuse e le precisazioni lanciate da Striscia la Notizia o preferirà evitare una nuova rumorosa polemica?