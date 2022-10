Ambra Angiolini avvistata a Milano con un famoso cantante. Le voci sul ritorno di fiamma

Fonte: IPA Ambra Angiolini avvistata a Milano con l'ex

Sembra essere un periodo davvero luminoso per Ambra Angiolini che, dopo mesi difficili dovuti soprattutto alla fine della sua storia con Massimiliano Allegri, è tornata a brillare…e non solo sul palco di X-Factor!

La neo giudice del talent targato Sky sembra infatti essersi lasciata definitivamente alle spalle le delusioni amorose di un anno fa e pare che sia pronta a iniziare una nuova storia o almeno a schiudere il suo cuore.

Ambra Angioli e Gianluca Grignani avvistati a Milano

Per giorni si è vociferato che Ambra Angiolini avesse ritrovato l’amore a fianco dell’attore Francesco Scianna. A dimostrazione della nascita di questa love story sono apparse diverse foto dei due a cena fuori in atteggiamenti decisamente intimi.

Ambra e Francesco, d’altronde, si conoscono da diversi anni in quanto hanno lavorato insieme nel 2016 a teatro nello spettacolo Tradimenti diretto da Michele Placido.

Di recente però Ambra è stata avvistata con qualcun altro in macchina di sera a Milano. Si tratta di un suo storico ex, ovvero il rocker Gianluca Grignani.

Ambra Angiolini e Gianluca Grignani sono stati insieme ai tempi di Non è la Rai che è stato tra i primi programma a ospitare il cantante dopo il suo exploit a Sanremo dove arrivò sesto tra i giovani con quella che è poi è diventata una delle canzoni più famose di Grignani: Destinazione paradiso.

A rivelare questa love story è stato lo stesso cantante nel 2008 in un’intervista a Chi. All’epoca Grignani era in gara, sempre a Sanremo, con il brano Cammina nel sole.

“Quella con Ambra è stata una relazione che ho troncato io. Non ero pronto ad affrontare una storia vera” aveva ammesso Gianluca “avevo conosciuto la sua famiglia, mi sembrava di essere andato troppo oltre. Ma Ambra resta una carissima amica e ho bellissimi ricordi”.

Non è da escludere quindi che l’incontro milanese tra Ambra e Gianluca sia solamente una rimpatriata tra amici.

Ambra Angiolini: la rinascita dopo Allegri

Risale esattamente a un anno fa la fine della storia d’amore, durata quattro anni, tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini che è valsa all’attrice anche un tapiro d’oro seguito da diverse polemiche.

Secondo i gossip i motivi della rottura sarebbero dovuti a un tradimento dell’allenatore e la stessa Ambra avrebbe trovate i segni in macchina della scappatella.

In questo momento, al di là delle liaison vere o presunte, Ambra è ufficialmente single mentre il suo ex ha una nuova fiamma: Nina Lange Barresi.

Nonostante non stia ufficialmente con qualcuno e a parte i problemi con la casa in cui vive, Ambra Angiolini è in un momento molto roseo della sua vita lavorativa che la vede a un passo dai live di X-Factor come giudice e coach di una squadra che sulla carta sembra davvero fortissima.

La rinascita di Ambra, come lei stessa ha ammesso proprio durante una delle prime serate delle audizioni di X-Factor, è passata anche per dodici mesi di psicoterapia che l’hanno aiutata a superare la rottura con Allegri e probabilmente anche a capire che, come lei stessa ha sottolineato, tale chiusura non è stata da annoverare come un fallimento.

“Il mio unico fallimento è stato con Francesco Renga, sono caduta in depressione” ha infatti ammesso la stessa Angiolini, che di recente è tornata anche in veste di cantante per un feauturing del nuovo album di Tiziano Ferro, in un’intervista di qualche tempo fa.