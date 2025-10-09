Ambra Angiolini: “A 48 anni per stare in piedi da sola non mi serve nessuno”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha le idee chiare quando si parla d’amore e, a 48 anni, è decisa ad avere accanto una persona che sia all’altezza dei suoi desideri. L’attrice è stata ospite del podcast Fuori Onda del Corriere della Sera, dove si è raccontata, come sempre, con grande sincerità.

Ambra Angiolini, le parole sull’amore a 48 anni

48 anni, una carriera straordinaria alle spalle, tanti progetti e due figli, Leonardo e Jolanda, Ambra Angiolini ha le idee molto chiare quando si parla d’amore. L’attrice ha vissuto un’intensa storia d’amore con Francesco Renga da cui ha avuto i suoi due figli, in seguito è stata legata a Massimiliano Allegri. Un amore, quest’ultimo, terminato nel peggiore dei modi, a causa di un tradimento. In seguito c’è stato il legame, mai confermato, con il collega Andrea Bosca.

“Non sopporto più di dire ti amo a una persona solo per quello che mi fa succedere di bello, ma vorrei dirlo per come lo vedo lavorare, perché condivide le sue cose, tanto da ammirarlo e dire “che fortuna”-, ha spiegato l’attrice – E poi tutto il resto si somma, almeno questo è ciò che desidero a 48 anni. ll resto non mi interessa più, non c’è qualcosa che mi fa scattare”.

Dopo alcune delusioni sentimentali, Ambra Angiolini ora è certa di voler stare da sola. “In questo momento non ho bisogno di qualcuno per stare in piedi – ha detto – ho più voglia di poter incontrare una persona che, emotivamente, mi trasmette passione e che mi piace per l’idea di come sta al mondo”.

Gli amori di Ambra Angiolini

Attrice, conduttrice e cantante, Ambra Angiolini ha vissuto un amore lungo e importante con Francesco Renga. I due sono stati legati per undici anni e ancora oggi hanno un ottimo rapporto, costruito per regalare serenità ai figli Jolanda e Leonardo, ma anche per rendere omaggio a un sentimento straordinario. Non a caso qualche tempo fa la stessa Ambra aveva parlato di un sentimento che non avrebbe mai più ritrovato. “Noi, superata la delusione, superata la rabbia – aveva detto -, ci siamo ritrovati per il motivo per il quale ci eravamo scelti, cioè per un amore folle. Io non credo di aver trovato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo. E in nome di quell’amore continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli”.

Importante (e dolorosa) anche la storia d’amore con Massimiliano Allegri, nata nel 2017 e terminata bruscamente nel 2011 quando si parlava di nozze e sul dito di Ambra era comparso un anello di fidanzamento. Una pagina difficile nella vita sentimentale dell’attrice che lei aveva commentato, in modo pungente, durante una puntata di X Factor. La conduttrice infatti era intervenuta sul palco dello show dopo che il cantante di Riso con pollo, Samuel aveva svelato di avere un debole per lei.

“Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex, tu saresti sicuramente il prossimo – aveva spiegato lei -. Ma oggi grazie a te, caro ‘Riso con pollo’, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita”.