Massimiliano Allegri ha fatto parlare di sé soprattutto per i trionfi come allenatore ma non è nuovo al gossip. Tante storie: ecco chi sono le sue ex e la nuova fidanzata

Fonte: IPA Tutte le ex di Massimiliano Allegri. Quante storie finite male

Massimiliano Allegri è uno degli allenatori italiani più apprezzati e criticati al tempo stesso. Ad agosto compirà 58 anni e inizierà la sua avventura sul campo con il Milan. I rossoneri ripartono da lui, nella speranza che possa ripetere una delle sue cavalcate scudetto.

Di lui però si parla anche al di fuori del mondo del calcio. Nel corso degli anni, infatti, sono state molte le notizie di gossip che lo hanno visto protagonista. Il periodo più eclatante è stato quello al fianco di Ambra Angiolini, certo, ma ecco una carrellata di tutte le sue ex.

Allegri e Ambra

Come detto, questa è stata la storia d’amore più nota per Massimiliano Allegri. Quattro anni insieme, rumor di una proposta di matrimonio e poi l’addio nel 2021, non senza polemiche. Non soltanto pene d’amore per la cantante e conduttrice ma anche un Tapiro d’Oro consegnato da Valerio Staffelli.

Un gesto che ha scatenato le ire di colleghe e soprattutto della figlia Jolanda, che ha confermato il motivo della fine della storia: un tradimento da parte dell’allenatore ex Cagliari, Milan e Juve. Una vicenda davvero assurda, per quanto clamore ha ricevuto, divenuta paradossale. Il motivo? Ambra e l’ex Allegri avevano preso in affitto una casa a Milano.

I due avevano firmato un contratto di locazione per 10 mesi ma, poi, per ragioni non meglio precisate lei, ormai sola, aveva deciso di non andarsene. Rimasta anche dopo lo sfratto, l’ex di Non è la Rai ha riconsegnato la casa a Silvia Slitti soltanto molti mesi dopo la scadenza prevista e numerosi titoli di giornale.

Le ex fidanzate

La prima storia di Massimiliano Allegri ad aver destato un certo clamore è stata quella con tale Erika. I due si sono lasciati nel 1992 e il fatto è divenuto di dominio pubblico per un semplice motivo: erano a un passo dall’altare. Un addio doloroso, giunto appena due giorni prima del matrimonio.

Il grande passo per lui è poi giunto due anni dopo. Ha sposato infatti Gloria nel 1994, madre di sua figlia Valentina. Un amore che non ha però superato la prova del tempo, considerando come nel 2011, passando per una storia con Gloria Patrizi, abbia iniziato una relazione stabile con Claudia Ughi, madre del suo secondogenito, Giorgio.

Ancora una volta, però, il suo amore risulta avere una data di scadenza. L’addio è giunto dopo 8 anni, che si definì “bischero ma non traditore”. L’addio tra i due non sembra però sia stato tanto amichevole. Nel 2021, infatti, l’allenatore avrebbe chiesto una riduzione della propria quota mensile, pari a 5mila euro. Richiesta respinta dal tribunale, che non aveva accolto l’attenuante del tecnico (senza contratto al tempo): ciò non aveva infatti intaccato il suo patrimonio.

Nel 2022 però i due sono finiti in tribunale. L’accusa rivolta alla donna da parte dell’ex era la seguente: utilizzo dei soldi per Giorgio al fine di pagare la retta universitaria alla figlia di lei, investimenti finanziari con gli alimenti e una casa acquistata a Livorno durante il lockdown.

Chi è la fidanzata di Allegri

La storia finita con Ambra Angiolini sembra aver lasciato più scossa lei di lui. Ciò è quasi certo, considerando anche le frecciatine che la cantante e conduttrice gli ha lanciato nel corso degli ultimi anni.

L’allenatore ha voltato pagina relativamente in fretta, iniziando una nuova storia con Nina Lange Barresi. La prima foto pubblica, mano nella mano in centro a Torino, risale al 2022. L’amore resiste e la coppia non sembra avere crepe particolari.

Fonte: IPA

Su di lei non si hanno tante informazioni. Dovrebbe avere circa 50 anni e vivrebbe insieme ad Allegri a Lugano, in Svizzera. Qui lei ha una società di consulenza, la Nimele SA. Si occuperebbe di promozioni e gestione e sviluppo di iniziative imprenditoriali e commerciali.