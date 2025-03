Andrea Bosca è un famoso attore, nato a Canelli (provincia di Asti) il 14 luglio 1980. Si tratta di uno dei volti noti della fiction italiana. Diplomatosi presso il Teatro Stabile di Torino nel 2003, ha poi frequentato un corso diretto da Luca Ronconi, trovando nel corso degli anni spazio in numerose produzioni, anche internazionali.

Chi è Andrea Bosca, la carriera

Il Teatro Stabile di Torino lo ha introdotto al mondo della recitazione. Ha portato in scena vari spettacoli, per poi debuttare nella miniserie Don Bosco. Da allora non si è più fermato. La Tv italiana si è rapidamente accorta del suo talento, come dimostra il fatto che dal 2006 al 2008 è stato co-protagonista della serie Raccontami.

Passa con serenità da toni leggeri e romantici a quelli drammatici, senza restare incastrato in un certo tipo di personaggio. Ha infatti interpretato nello stesso periodo un serial killer nella serie Zodiaco.

Nel 2007 ha fatto il suo esordio al cinema con Amore, bugie & calcetto, collezionando poi i ruoli che hanno dato la svolta alla sua carriera:

Si può fare;

Pane e libertà;

Noi credevamo.

In carriera ha vinto il premio giovani al Festival Primavera Cinema Italiano per Noi credevamo, pellicola che ha ottenuto il Nastro d’argento per il cast. Premio Guglielmo Biraghi per Gli sfiorati e Nastro d’argento speciale per A tutto tondo.

La sua è una filmografia vasta e, tra serie e film, ricordiamo:

Magnifica presenza;

Pasolini;

I Medici;

La guerra è finita;

Makari 2;

Belcanto.

Andrea Bosca e Ambra Angiolini

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Andrea Bosca è sempre stato molto riservato. Fino a un certo punto, infatti, aleggiava una coltre di nebbia sulle informazioni amorose relative all’attore. Si sapeva soltanto che in passato era stato legato all’attrice Valeria Bilello.

Impossibile però tutelarsi dai paparazzi quando si è al fianco di un personaggio come Ambra Angiolini. Le prime indiscrezioni risalgono a circa due anni fa, quando Chi li aveva immortalati in alcuni scatti. I due sembravano molto affiatati.

Per i due sarebbe stato galeotto il set di Sempre al tuo fianco, fiction che li ha visti recitare fianco a fianco. A ottobre 2024, dopo un bel po’ di silenzio calato sui due, il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati nella stazione Termini di Roma. È qui che abita l’attore, mentre lei conduce la sua vita a Milano. Anche per questo motivo le chance per i fotografi e gli addetti al gossip sono limitate. Si era ipotizzata una rottura e, considerando il silenzio sui rispettivi social, non è da escludere. Di certo non sembrano propensi a fare annuncio di alcun tipo, in caso di crisi del rapporto.

Ambra, dopo una vita sentimentale turbolenta negli ultimi anni, sembra aver trovato in Andrea Bosca qualcuno di cui fidarsi. Non è stato facile venir fuori dal matrimonio con Francesco Renga, considerando il grande amore che li ha legati e che, oggi, si è trasformato ma non è scomparso. Superare il trauma Allegri, poi, dev’essere stato quasi peggio. Di certo i fan restano in attesa che questo “nuovo” amore diventi finalmente ufficiale.