Ambra Angiolini si riavvicina a Renga. E chiarisce sugli altri ex

Ambra Angiolini, intervistata da Radio Deejay in occasione della prima puntata dei live di X Factor che andrà in onda giovedì 27 ottobre su Sky, ha anche parlato del suo rapporto con Francesco Renga con poche e semplici parole, definendo il loro legame attuale (ma non solo), soprattutto dopo il weekend passato insieme in compagnia dei loro figli. La conduttrice e attrice, però, ha anche ironizzato sugli altri ex della sua vita.

Ambra Angiolini sempre più vicina a Renga

Con le loro storie in diretta su Instagram, direttamente dal Movieland Park in cui hanno trascorso momenti felici con i loro figli, Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno fatto sognare tutti mostrandosi più uniti che mai come se non fosse mai cambiato nulla.

Dopo undici anni passati insieme, la loro storia d’amore si è tramutata in un grande rapporto di stima reciproca e affetto, dando un bellissimo esempio di come l’amore possa finire con il tempo ma si possa continuare ad essere una famiglia, anche per il bene dei propri figli e per il proprio, perché non c’è niente di più bello del vivere senza rancore e prendendo il bello dei rapporti, anche quelli che prima erano d’amore e che si possono sempre recuperare sotto altre forme.

In occasione dell’intervista a Radio Deejay in compagnia di Linus e Nicola Savino, Ambra Angiolini è tornata a parlare di Renga dopo aver spiegato che tipo di rapporto ha con i giudici di X Factor. “Non mi siedo con l’idea di essere buona a tutti i costi. Per ora io e gli altri giudici siamo amici, spero di restare amica loro. Sono rimasta amica di Francesco, dei miei ex”, ha spiegato la conduttrice, rimarcando quindi la natura del rapporto con il cantante.

Successivamente, però, ha ritrattato quanto detto sugli altri ex, dando vita ad un momento ironico in cui è riuscita a non prendersi troppo sul serio: “Ok, non tutti tutti gli ex, quello no”, ha aggiunto. Possibile si riferisca a Massimiliano Allegri, ma la giudice di X Factor non ha fatto nomi a parte quello del padre dei suoi figli.

Ambra Angiolini, l’amore e il suo momento più bello

Al momento Ambra Angiolini sembra non avere nessuno al suo fianco, almeno non ufficialmente. Alcuni rumors l’hanno voluta accanto a Gianluca Grignani negli ultimi giorni, ma lei ha risposto con la sua solita ironia pubblicando una foto di se stessa accanto ad uno scheletro, accompagnata dalla canzone That’s amore.

Anche il riavvicinamento a Francesco Renga sembra essere nient’altro che un rapporto di due persone che si sono tanto amate, ma che ora hanno trovato il giusto equilibrio per godersi al meglio la vita e i propri figli. Ciò che è certo, è che al momento Ambra ha altro a cui pensare: il suo lavoro procede a gonfie vele, e gli impegni sono sempre di più.

Il ruolo come giudice ad X Factor ha messo nuovamente alla luce le sue capacità (nonostante non ce ne fosse ormai bisogno), e la star di Non è la Rai è pronta per tenere testa agli altri colleghi durante i live che avranno inizio il 27 ottobre.