Ambra Angiolini ritrova Francesco Renga: weekend in famiglia su Instagram

Il momento d’oro di Ambra Angiolini sembra non arrestarsi: l’avventura di X Factor procede a gonfie vele, sui rotocalchi rosa non si parla che di lei (dal flirt con Francesco Scianna al presunto ritorno di fiamma con Gianluca Grignani), il suo ritorno sulle scene musicali, dal vivo e con il duetto con Tiziano Ferro. Ma quello che scalda il cuore dei suoi fan è rivederla al fianco di Francesco Renga, anche se solo per un weekend. I due si sono ritrovati per una gita in famiglia con i figli, Jolanda e Leonardo, e le loro storie Instagram sono subito diventate virali.

Ambra e Francesco insieme tornano a far sognare i fan

Non li rivedevamo insieme da un bel po’, eppure, Ambra Angiolini e Francesco Renga, non si sono davvero mai allontanati. Anzi, i due sono insieme più spesso di quanto ci mostrino sui social, grazie a quell’affetto rimasto intatto dopo la separazione. L’amore può finire, ma non quel senso di famiglia che loro provano reciprocamente e per il bene dei loro figli.

E proprio con loro la ex coppia, più affiatata che mai, si è recata presso il Movieland Park, per una giornata tutti insieme. Ambra e Francesco appaiono felici e spensierati, mentre guardano i loro figli sulle attrazioni del parco. E la memoria corre a quando erano una coppia bellissima, una storia d’amore terminata nel 2015, dopo ben undici anni insieme, ma che è stata seguita da un rapporto basato sul rispetto.

Uno splendido esempio, per questo le loro storie di oggi sono tornate a far sognare i loro fan, e sono diventate subito virali. I due artisti non vogliono far notizia, hanno semplicemente voluto condividere un momento di gioia con i loro followers, e sono stati inondati d’affetto.

Jolanda e Francesco sono sempre apparsi come due ragazzi tranquilli, che non hanno risentito della separazione dei loro genitori, e la primogenita, diventata maggiorenne quest’anno, ha dimostrato già in diverse occasioni di avere quello spirito sagace di sua madre. Come quando l’ha difesa dagli attacchi e dalla consegna del Tapiro di Striscia la Notizia, dopo la rottura con Massimiliano Allegri.

La fine della storia tra Renga e l’Angiolini

“La fine della nostra storia è stato l’unico fallimento della mia vita“. Con queste parole Ambra Angiolini ha raccontato al Corriere della Sera ciò che ha provato separandosi da Francesco Renga.

“Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne, ed era giusto che ci finissi, perché era il passaggio dell’elaborazione di un lutto enorme”. La fine di una coppia, che poteva portare dolore a tutta la famiglia, come lei stessa analizza. Ma l’attrice e il cantante sono sempre riusciti a trovare un punto d’incontro, per andare avanti come genitori.

I due si erano conosciuti in uno studio radiofonico nel 2004, qualche telefonata fugace e l’amore è subito scoccato. La coppia non si è mai sposata, ma dal loro amore sono nati Yolanda, 18 anni, e Leonardo, 16. Se ad oggi Ambra non ha ancora incontrato l’uomo della sua vita, Francesco ha ritrovato la felicità al fianco di Diana Poloni, una ristoratrice bresciana.

