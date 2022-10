Ambra Angiolini festeggia i 30 anni di carriera tornando a cantare (non solo con Tiziano Ferro)

Fonte: Ansa Ambra Angiolini: vita, carriera e amori dell’attrice

Ambra Angiolini torna alla musica, e lo fa per festeggiare i primi 30 anni di carriera. La poliedrica artista, che presto ascolteremo nel nuovo album di Tiziano Ferro, ha tenuto una serata evento a Milano, ripercorrendo alcune delle sue hit più grandi, tra le quali ovviamente T’appartengo, in versione rivisitata. Tutto esaurito per una serata dal sapore nostalgico, ma neanche troppo, visto Ambra sta tornando sempre più spesso nei panni di cantante, una carriera che aveva messo da parte nel 2001 per dedicarsi alla recitazione.

Ambra festeggia 30 anni di carriera cantando

Chi lo avrebbe mai detto? Ambra Angiolini è ancora una cantante, e lo ha dimostrato lo scorso 7 ottobre sul palco del DI4 a Milano, per una serata revival dei suoi successi. Dal tormentone T’appartengo a L’ascensore, sino a Io, Te, Francesca e Davide, tutte in versione rivisitata. Uno spettacolo musicale, ma a modo suo, perché Ambra evolve sempre, e non è mai uguale a se stessa.

Così la conduttrice – cantante – attrice ha festeggiato i 30 anni di carriera, iniziati sul palco di Bulli e Pupe e poi di Non è la Rai, sino ai grandi successi al cinema, diretta da registi del calibro di Ferzan Ozpetek. La folla, in delirio, come dimostrano i numerosi video postati sui social, ha cantato con lei ogni singola nota a squarciagola, sinonimo dell’affetto del pubblico per l’Angiolini, ma anche del segno che ha lasciato persino nella musica.

A breve uscirà il suo duetto con Tiziano Ferro, Ambra/Tiziano, contenuto nel nuovo album del cantautore Il Mondo è Nostro, e il suo successo a X Factor aumenta di puntata in puntata. Un momento d’oro per lei, che sembra non fermarsi mai, sempre pronta a sorprenderci con una nuova avventura.

La carriera musicale di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha debuttato come cantante nel 1994, con l’indimenticabile hit T’appartengo, considerato un vero cult degli anni ’90, e cantata ancora oggi in tantissime serate, specie quelle LGBTQ+, essendo l’artista una delle più importanti icone gay italiche. Ma non solo, Ambra ha inciso ben quattro album di inediti, sfornando altri successi come L’ascensore, Aspettavo te, Ritmo vitale, e Canto alla Luna. Uno dei suoi brani più belli (e più apprezzati dalla critica) è certamente Io, Te, Francesca e Davide del 1997, incisa in una nuova versione nel 2017 insieme a Syria.

Un ritorno alla musica per Ambra che, dal 2001, aveva deciso di lasciare definitivamente questo ambiente, per dedicarsi alla recitazione, ma che negli ultimi anni abbiamo visto sempre più spesso tornare sul palco a cantare, come con Marco Masini sulle note di Ti vorrei.

La musica di Ambra piace ancora oggi perché, a parte la spensieratezza di alcuni brani, altri sono rimasti incisi nella memoria degli allora giovanissimi fan, che rivedono in essi non solo un ricordo di giovinezza, ma un vero e proprio inno generazionale. Come T’appartengo, di cui tutti, ammettiamolo, sappiamo le parole, e che resta una delle canzoni italiane anni ’90 più amate ancora oggi.

La Angiolini è una icona pop a tutto tondo, un volto riconoscibile e, che la si ami o la si odi, non si può far a meno di notarla ogni volta che appare sullo schermo o in radio. Lunga vita alla Regina Ambra, ultimo vero baluardo (insieme a Paola e Chiara) di quella musica pop fin troppo sottovalutata, ma che sta finalmente prendendosi la sua rivincita.