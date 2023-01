Renga e la figlia Jolanda cantano insieme: l’intesa con Ambra Angiolini

Il 21 gennaio 2023 si è tenuto il concertone a Piazza Loggia, una serata importante, la prima di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura. Un evento che ha raccolto in piazza migliaia di persone: più di cinquemila, secondo i giornali locali. Condotto da Ambra Angiolini, presenti anche Francesco Renga con la figlia Jolanda, reduce da una intervista meravigliosa a Verissimo, in cui ha parlato proprio della canzone Angelo, oltre che del suo rapporto con l’aspetto esteriore.

Francesco Renga canta con la figlia Jolanda

Già durante il soundcheck Francesco Renga e la figlia Jolanda avevano fatto emozionare i presenti: brividi, per uno dei brani più belli della musica italiana, ovvero Angelo, il successo sanremese del 2005. Renga lo ha dedicato alla figlia, ed è stata proprio lei a cantarlo insieme al papà sul palco, ripresa dalla mamma, Ambra Angiolini, presente in qualità di conduttrice della serata.

Angelo è un successo, ed è inevitabile: quando Renga inizia a cantarla, sentiamo subito i brividi. Ma se a cantarla con lui c’è anche la figlia, allora le emozioni arrivano proprio alle stelle. E come non menzionare la grande intesa tra Francesco Renga e Ambra Angiolini: l’artista ha guardato verso il cellulare della ex, a un certo punto. Sorrisi e leggerezza, per un momento pubblico, ma anche intimo e di “famiglia” al contempo.

Jolanda Renga, la prima volta a Verissimo

Nella giornata del 21 gennaio, in realtà, è andata in onda anche la prima intervista di Jolanda Renga a Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la giovane ha voluto aprirsi, mostrare una parte di sé, e ha parlato anche del suo rapporto con il brano Angelo. “Non ne abbiamo mai parlato apertamente ma da piccola ho capito che era un po’ la mia canzone, così come della sua mamma. Credo sia difficile per lui parlarne e lo rispetto. C’è tantissimo amore in quella canzone e mi emoziona ogni volta. Per questo non voglio ascoltarla spesso, così da provare le stesse sensazioni”.

Possiamo solo immaginare l’importanza di quel momento per Jolanda sul palco, a cantare insieme al papà, visibilmente emozionato, che non perde di vista la Angiolini e che, anzi, le lancia sguardi di intesa. Per tutti i fan dell’ex coppia, è davvero un video storico: nonostante ormai la storia sia finita, tra Ambra e Francesco è rimasta l’intesa di chi si è amato profondamente.

Jolanda Renga, la passione per la musica

Contrariamente alla mamma – che l’ha un po’ definita come la sua migliore amica, sulla scia di Lorelai Gilmore di Una mamma per amica – la Renga è molto timida, quasi imbarazzata, a seconda delle occasioni. Non è attratta dalle luci del mondo dello spettacolo, quanto dalla creatività, dalle parole e, sì, persino dalle note.

“Il mondo di mamma lo vedo troppo lontano da me. Al contrario mi piace cantare. Sto prendendo lezioni e non escludo che un giorno potrei seguire quella carriera. Il mio sogno nel cassetto, però, è scrivere. Spero un giorno di poter scrivere un libro”. La grinta, così come il coraggio, non le manca di certo: dopo il suo video su TikTok, dove ha parlato di sé come la “figlia brutta”, ha già messo a tacere tutti. Perché, nella vita, contano ben altre qualità.

