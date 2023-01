“Verissimo”, Jolanda Renga: la verità sulla dedica più bella di suo padre Francesco

Jolanda Renga ha rilasciato la sua prima intervista televisiva a Verissimo, chiacchierando con Silvia Toffanin dei suoi genitori Ambra Angiolini e Francesco Renga, di suo fratello, del primo amore e del futuro.

Un grande sorriso che illumina lo studio, con lo sguardo innocente di chi si approccia a questo mondo senza nessuna mira specifica, se non quella di raccontarsi.

Mamma Ambra e famiglia: Jolanda Renga si racconta

Il racconto di Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, inizia dal soprannome che le è rimasto addosso fin da quando era molto piccola: Danda.

Da bambina non era in grado di pronunciare il suo nome, il che ha portato alla nascita di questo nomignolo, che oggi adora e continua a usare.

Silvia Toffanin le ha chiesto com’è il rapporto con la sua famiglia e la giovane, appena 18enne, ha fornito un bel po’ di dettagli, offrendo un’immagine di mamma Ambra che un po’ richiama quella di uno dei personaggi televisivi più amati di sempre: Lorelai Gilmore.

Una mamma amica alla quale sente di poter dire tutto: “A lei non piace tanto quando le dico che è come la mia migliore amica, perché dice che è mia madre. A lei però dico tutto e non voglio ci siano segreti. Non mi giudica e mi dice sempre la verità, per questo le chiedo consiglio ogni volta”.

Onesta nel parlare di suo fratello Leonardo, che fa fatica a esprimere i suoi sentimenti e col quale sta lavorando per costruire un rapporto. Ha imparato a rispettare i suoi tempi, attendendo sia lui a decidere di parlarle: “Come tutti i fratelli, litigavamo spesso e ci siamo anche picchiati. Oggi stiamo imparando ad andare d’accordo e voglio lui sappia che ci sono per lui”.

Jolanda Renga: la storia di Angelo

Rispettando lo stereotipo, si è detta innamorata di suo padre Francesco Renga. Lo era soprattutto da piccola, quando adorava sentirlo cantare. Crescendo, il rapporto si è un po’ complicato, perché su certi aspetti la pensano diversamente.

Tutti hanno sempre dato per scontato che Angelo fosse dedicata a lei, ma in realtà di questa canzone suo padre non le ha mai parlato. Un brano rivolto tanto a sua figlia Jolanda quando a sua madre: “Non ne abbiamo mai parlato apertamente ma da piccola ho capito che era un po’ la mia canzone, così come della sua mamma. Credo sia difficile per lui parlarne e lo rispetto. C’è tantissimo amore in quella canzone e mi emoziona ogni volta. Per questo non voglio ascoltarla spesso, così da provare le stesse sensazioni”.

Papà Francesco Renga ha anche conosciuto il suo fidanzato (un po’ più grande), che è tale da poco ma pare averle rubato il cuore: “Per me è perfetto ed è arrivato quando non lo cercavo. Non è facile stare con me ma lui non ha mai esitato e c’è sempre quando ho bisogno, e spero di fare lo stesso per lui”.

Jolanda Renga: lavoro futuro

C’è chi prevede un futuro nel mondo dello spettacolo per Jolanda Renga, sulla scia di mamma e papà. Le cose però potrebbero andare diversamente.

La sua grande passione è la scrittura, che adora da sempre e vorrebbe diventasse un lavoro. Guardando alla carriera da attrice come la madre, si dice troppo timida. Ama invece cantare e sta prendendo lezioni. Lo reputa però un grande rischio, considerando il successo di suo padre. Non chiude però del tutto le porte. Di certo i fan di Renga sognano un duetto, magari proprio sulle note di Angelo.